快訊

評／奧運日本奪金後，棒球「去奧運化」仍難挽回？

下個颱風可能生成時間曝光 彭啟明籲：提前做好防護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／天使戰績不影響大谷爭MVP 麥登舉A-Rod為例

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使隊教頭麥登（Joe Maddon）認為不論球隊戰績好壞，大谷都該是年度MVP人選。 路透社
天使隊教頭麥登（Joe Maddon）認為不論球隊戰績好壞，大谷都該是年度MVP人選。 路透社

大谷翔平將於周五先發登板，正面對決藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），兩人不僅是全壘打榜上的競爭者，也是美聯MVP呼聲最高人選，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）認為不論球隊戰績好壞，大谷都該是年度MVP人選。

目前天使戰績居美聯西區第4，在外卡也看不到競爭性，藍鳥則在美東也位列第4，外卡之爭比天使稍有看頭一點，兩隊有可能都無緣季後賽，但麥登深信這不影響他們的MVP爭奪。

麥登表示，「過去就有A-Rod以球隊排名最後卻贏得MVP的例子。」「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2003年拿下美聯MVP時，所屬球隊遊騎兵在美西4隊裡排名墊底。

麥登表示，如果屆時球隊戰績不好，他可以預見到時一定會有爭論，「但大谷打出的成績是過去沒人辦到的，他在打擊、投球的表現都是不可思議的，怎麼可能不將他納入MVP討論呢？他目前的表現就是棒壇最有價值球員。」

大谷近期已連11場未開轟，仍以37轟在大聯盟領跑，16場先發投球也繳出6勝1敗、防禦率2.93的超優成績。

天使 藍鳥 A-Rod

延伸閱讀

MLB／小葛雷諾35轟逼近大谷翔平 兩門重砲準備同場較勁

MLB／落後6分還要大谷守外野 麥登：9局可能大逆轉

MLB／大谷不介意去守外野 但麥登說「無此計畫」

MLB／沒讓大谷輪休結果3支0 麥登說「打者翔平」累了

相關新聞

MLB／天使戰績不影響大谷爭MVP 麥登舉A-Rod為例

大谷翔平將於周五先發登板，正面對決藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），兩人不僅是全壘打榜上...

MLB／「公路大戰」甜蜜復仇 普荷斯代打轟垮前東家天使

「公路大戰」系列賽最後一戰，道奇隊普荷斯（Albert Pujols）對前東家天使演出「甜蜜復仇」，2局下代打敲2分砲建功，終場也幫助道奇以8：2勝出，不過他說：「或許因為它（天使）是前東家所以可用『另一種方式』來看待，但我並不這樣去看。」

MLB／惠勒完封老東家大都會 費城人奪8連勝

美國職棒大聯盟MLB費城費城人的惠勒今天完投9局，送出11次三振，只被擊出2支零星安打，率隊3比0完封老東家紐約大都會。...

MLB／小葛雷諾35轟逼近大谷翔平 兩門重砲準備同場較勁

藍鳥隊7月31日重返多倫多主場後展現氣勢，今天對紅襪之戰8局下靠史普林格（George Springer）3分砲逆轉戰局...

MiLB／林家正升2A敲生涯首轟慶祝 張育成3A奮戰繳1安

美國職棒小聯盟響尾蛇隊的林家正今天是升上2A層級後首度出賽，於第4局轟出2分砲，不但是個人2A首轟，更是職業生涯首轟；印...

MLB／史奈爾7局13K助教士奪勝 與達比修共寫「背靠背」紀錄

響尾蛇與教士的系列賽今來到最後一場，教士隊先發投手史奈爾（Blake Snell）領銜的投手群完全壓制對手火力，史奈爾先發7局送出13K，幫助球隊以2：0擊敗響尾蛇，也與達比修有共同寫下「背靠背」紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。