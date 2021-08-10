MLB／天使戰績不影響大谷爭MVP 麥登舉A-Rod為例

大谷翔平將於周五先發登板，正面對決藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），兩人不僅是全壘打榜上的競爭者，也是美聯MVP呼聲最高人選，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）認為不論球隊戰績好壞，大谷都該是年度MVP人選。

目前天使戰績居美聯西區第4，在外卡也看不到競爭性，藍鳥則在美東也位列第4，外卡之爭比天使稍有看頭一點，兩隊有可能都無緣季後賽，但麥登深信這不影響他們的MVP爭奪。

麥登表示，「過去就有A-Rod以球隊排名最後卻贏得MVP的例子。」「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2003年拿下美聯MVP時，所屬球隊遊騎兵在美西4隊裡排名墊底。

麥登表示，如果屆時球隊戰績不好，他可以預見到時一定會有爭論，「但大谷打出的成績是過去沒人辦到的，他在打擊、投球的表現都是不可思議的，怎麼可能不將他納入MVP討論呢？他目前的表現就是棒壇最有價值球員。」

大谷近期已連11場未開轟，仍以37轟在大聯盟領跑，16場先發投球也繳出6勝1敗、防禦率2.93的超優成績。