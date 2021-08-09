MLB／「公路大戰」甜蜜復仇 普荷斯代打轟垮前東家天使

「公路大戰」系列賽最後一戰，道奇隊普荷斯（Albert Pujols）對前東家天使演出「甜蜜復仇」，2局下代打敲2分砲建功，終場也幫助道奇以8：2勝出，不過他說：「或許因為它（天使）是前東家所以可用『另一種方式』來看待，但我並不這樣去看。」

道奇4棒透納（Justin Turner）2局下因鼠蹊部不適提前退場，普荷斯隨即代打上場敲出2分砲，這是他在遭天使釋出後，首支對老東家擊出的全壘打，不過對此他並未以「復仇」看待，他說：「很高興能為球隊做出貢獻，並在系列賽勝出，我沒有想太多，或許因為它是前東家所以可以用『另一種方式』來看待，但我並不這樣去看。」

天使隊先發狄莫斯（Reid Detmers）在前2局就遭遇道奇猛烈攻勢，道奇首局靠著連續3支安打先馳得點，接著透納擊出游擊方向滾地球，但野手選擇傳本壘卻沒抓到，讓道奇攻下2分。2局下波拉克（A.J. Pollock）敲安再添分數，下一棒普荷斯上場代打，在沒有好球3壞球的狀況下，他抓準一顆快速球將球轟出牆，這支2分砲也幫助球隊將比分擴大至5：0。

天使在3局、8局各追回1分，而道奇則在6局、7局再添3分，其中包含貝林格（Cody Bellinger）的2分砲，將比分擴大至8：1，此後雙方都未再有分數進帳，終場道奇就以8：2收下勝利。

道奇今日推出「少主」布勒（Walker Buehler）先發，他主投6局失1分，被敲4支安打，送出8K，另有4次保送，本季防禦率2.13，並維持超高勝率12勝2敗。