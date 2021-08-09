MLB／惠勒完封老東家大都會 費城人奪8連勝

美國職棒大聯盟MLB費城費城人的惠勒今天完投9局，送出11次三振，只被擊出2支零星安打，率隊3比0完封老東家紐約大都會。費城人今天贏球，在3連戰橫掃大都會，也獲近期8連勝。

本季至今戰績10勝6敗，防禦率2.42的惠勒（Zack Wheeler）持續有塞揚獎（Cy Young Award）等級的表現，他今天用108球完投9局，賞給對手11次三振外，只投出1個保送，僅僅被打出2支安打，沒有丟掉任何分數，拿下一場完封勝。

這是惠勒本季至今第6次單場奪下兩位數三振，目前他以181次三振暫居MLB三振王。

塞固拉（Jean Segura）、瑞爾穆托（J.T.Realmuto）今天在1局下半就先後開轟，讓費城人2比0領先，哈波（Bryce Harper）6下也揮出陽春全壘打，讓費城人拿下本季最長的8連勝。

這是費城人2011年以來最長的連勝紀錄，那年也是他們近年來最後1次打進季後賽。

這個系列賽，大都會遭費城人橫掃，上一個系列賽，他們也在對邁阿密馬林魚的4連戰吞下3敗，最近10場比賽只獲2勝。

相較之下，費城人在橫掃大都會前，也在對華盛頓國民的4連戰全部獲勝，最近10場比賽只輸掉2場。