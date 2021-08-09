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MLB／小葛雷諾35轟逼近大谷翔平 兩門重砲準備同場較勁

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

藍鳥隊7月31日重返多倫多主場後展現氣勢，今天對紅襪之戰8局下靠史普林格（George Springer）3分砲逆轉戰局，以9：8獲勝，不但對紅襪4連戰搶下3勝，回到多倫多11場比賽更是9勝2敗，本季戰績升至60勝50敗。

紅襪今天揮出16支安打，比藍鳥多6支，雙方一路形成打擊戰；藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）5局下揮出兩分砲，本季第35轟出爐，大聯盟排名仍居第2，只落後天使隊大谷翔平兩轟，兩人的全壘打王之爭愈來愈來愈激烈。

今年明星賽開打前，大谷33轟紀錄是大聯盟唯一突破30大關的打者，小葛雷諾28轟居次，兩人在明星賽後打了22場比賽，分別出現4轟、7轟，差距逐漸縮小，大谷已經連續11戰未開轟，全壘打王岌岌可危。

藍鳥、天使明天都休兵，兩隊後天起在天使主場展開4連戰，大谷、小葛雷諾同場競爭，勢必成為大聯盟熱門話題，大谷排定13日最後一戰登板先發，當然也是另一個焦點。

值得一提的是，兩隊後天雙重賽首戰是由藍鳥擔任主隊，這場補賽原是4月12日的比賽，當時藍鳥主場還是佛羅里達州1A球場，4連戰最後一戰因雨延賽，大聯盟官方決定改到後天在天使球場進行。

藍鳥 天使 大聯盟

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