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MiLB／林家正升2A敲生涯首轟慶祝 張育成3A奮戰繳1安

中央社 / 台北9日電
台灣旅美球員林家正升上2A的首場比賽就敲出職業生涯首轟。 中央社
台灣旅美球員林家正升上2A的首場比賽就敲出職業生涯首轟。 中央社

美國職棒小聯盟響尾蛇隊的林家正今天是升上2A層級後首度出賽，於第4局轟出2分砲，不但是個人2A首轟，更是職業生涯首轟；印地安人隊3A的張育成則是4打數有1支安打演出。

捕手林家正昨天從低階1A直升上2A層級，並馬上向球隊報到，今天與遊騎兵隊2A的比賽就先發打第9棒、擔任指定打擊。林家正在3局上首打席擊出游擊方向滾地球出局；4局上二壘有人時，轟出左半邊2分砲，這局球隊灌下6分大局；6局上擊出左外野飛球出局，8局上遭到三振。

總計林家正4打數敲出1支安打，職業生涯首轟出爐，包辦2分打點，升上2A後首場比賽就有好表現，目前打擊率2成50；不過最終響尾蛇隊2A在9局下被對手敲再見安打，以7比8不敵遊騎兵隊2A。

3A層級的比賽，印地安人隊台將張育成先發打第3棒，擔任三壘手，1局下在隊友強生（Daniel Johnson）轟出2分砲後，張育成遭到三振；2局下敲出左半邊安打，5局下擊出二壘飛球出局，8局下吞下三振。

總計張育成4打數敲1支安打，目前打擊率3成14，最終印地安人3A以4比0勝皇家隊3A。

張育成 林家正 小聯盟

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