MLB／史奈爾7局13K助教士奪勝 與達比修共寫「背靠背」紀錄

響尾蛇與教士的系列賽今來到最後一場，教士隊先發投手史奈爾（Blake Snell）領銜的投手群完全壓制對手火力，史奈爾先發7局送出13K，幫助球隊以2：0擊敗響尾蛇，也與達比修有共同寫下「背靠背」紀錄。

史奈爾今日先發前4局投出無安打比賽，7局的投球中僅被敲2支安打，沒有失分，狂飆13次三振，另有3次保送，順利收下第6勝，本季戰績目前6勝4敗。此外，13K也追平史奈爾生涯單場最多三振紀錄。

史奈爾退場後的8、9局由帕岡（Emilio Pagan）、米蘭肯（Mark Melancon）接手，兩人各投1局都未失分，也分別收下中繼點及救援點。另外，教士隊的2分都是由游擊手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）打回，1局下敲安打回1分，4局下再揮出陽春砲。

而昨日達比修先發雖無緣勝投，但也繳出優質先發，主投7局失2分飆12K，根據大聯盟官網和《路透社》指出，這是教士隊史首度2名先發投手「背靠背」比賽都飆出12K以上、達比修和史奈爾第一次「背靠背」連續2天比賽投超過7局，也是教士本季第一次連續2天比賽先發投手都投超過7局。

達比修有昨先發7局送出12K，與隊友史奈爾聯手寫下教士隊新紀錄。 美聯社