MLB／落後6分還要大谷守外野 麥登：9局可能大逆轉

天使今天以2：8慘敗給道奇隊，大谷翔平在8局代打選到保送後，下半局續留場上負責右外野，總教練麥登（Joe Maddon）賽後給出解釋，是為了9局可能的大逆轉而作出的調度。

這波3連戰由於在道奇主場展開，大谷受限於沒有指定打擊，3場都在板凳上待命，但也都沒有完整放到假，今天再度於比賽尾聲上場代打。

天使在8局由歐戴爾（Jo Adell）的二壘打先追回1分，大谷在二三壘有人、兩出局時上場代打，選到保送上壘，但天使接下來未能再添分數，儘管還落後6分，大谷在8局下留在場上擔任右外野手，調度也引起討論。

麥登賽後解釋，「為了贏球，我們可能需要他的再一次打擊，我們還沒打算放棄比賽。」

根據麥登的盤算，若天使在9局上等到大逆轉，大谷將代表追平分，而他的球棒、腳程都可能會為戰局帶來影響，因此決定讓他續留場上。

道奇在8局下的攻勢以三上三下結束，雖有2球打向外野，但都不是大谷防區，沒有接球機會但鏡頭也不少，還被拍到臉上掛滿笑容。