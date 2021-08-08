MLB／洋基又添確診案例 瑞佐曾罹癌令美媒擔憂

洋基隊再添一起新冠肺炎確診案例，甫從小熊隊轉隊過來的瑞佐（Anthony Rizzo）檢測呈現陽性，已放進新冠傷兵名單，他有罹癌經歷，曾在6月時透露還在觀望疫苗，也令美國媒體更加擔憂他的狀況。

瑞佐為小熊隊2016年冠軍班底，今年在交易大限前轉隊，來到洋基後表現不俗，目前出賽9場，打擊率2成81、有3轟，卻在今天賽前傳來確診消息。

洋基將在凌晨1時出戰水手隊，總教練布恩（Aaron Boone）賽前宣布瑞佐在前一場賽後感覺不適，檢測後呈陽性，目前已放進傷兵名單，最快要10天才能歸隊。

瑞佐已是第12位染疫的洋基球員，近日這波確診名單還包括投手柯爾（Gerrit Cole）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、捕手桑契斯（Gary Sanchez）。

比較令人擔憂的是，瑞佐18歲時曾罹患淋巴癌，是棒壇知名的「抗癌鬥士」，他在與醫生討論後因擔心接種疫苗會產生不良反應，曾在6月受訪表示，「我還要多花點時間看看相關數據」，可能目前還未接種疫苗。