重返家鄉藍鳥士氣大振 殺出東區重圍仍大有機會

大聯盟例行賽剩下最後不到兩個月，還有機會競逐季後賽席位的仍多達15隊，剛好等於全聯盟一半。其中大多數都趕在交易大限前大肆補強，暫居美聯東區老四的新興勢力藍鳥當然也沒閒著，他們在最後一刻花了不小的代價才打敗同區的紅襪、光芒以及道奇、教士等眾多競爭者，換來市場上的二號先發投手雙城王牌貝瑞歐斯（Jose Berrios），大大增強了原本僅有柳賢振及瑞伊（Robbie Ray）兩人表現堪稱穩定的先發投手戰力。

藍鳥最近喜事還不只這一樁。最令他們開心的莫過於上個月30日終於能夠重返睽違已久的多倫多。礙於加拿大疫情管制，自前年9月底打完最後一場例行賽後，將近兩年時間藍鳥始終寄人籬下，只能暫時以紐約水牛城的薩倫球場（Sahlen Field）為家。雖說薩倫球場對去年成功重返季後賽的藍鳥來說也算是塊福地，但畢竟不是他們落地生根的羅傑斯球場（Rogers Centre）。果然一回到主場藍鳥立刻就士氣大振，前十場比賽就贏了八場。

藍鳥在美國時間7月31日重回加拿大，連續10場都在主場羅傑斯球場進行，打出8勝2敗的好成績。 美聯社

然而藍鳥這一波大進擊的最大功臣卻不是上半季表現脫胎換骨的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）——他正陷入打擊三圍只有.194/.256/.306的大低潮，幸而有傷癒復出的新隊友史布林格（George Springer）適時挺身而出。這位季初簽下6年1.5億美金大約的明星外野手剛來到藍鳥就為傷所困，前兩個月只出賽四場，直到六月下旬才完全恢復健康。經過一個月的熱身，首次身披藍鳥球衣踏進羅傑斯球場的史布林格前八戰火力一發不可收拾，34個打數中轟出包含4發全壘打的11隻長打，打擊三圍.471/.486/1.059有如電玩數字。

不過如果要為藍鳥全隊上下的表現做個排名，包含小葛雷諾、史布林格以及前面提到的兩大先發投手可能都還算不上是第一。真正貢獻度最高的莫過於也是今年藍鳥新面孔的二壘手塞米恩（Marcus Semien）。想當初塞米恩在上季結束後成為自由球員時雖擁有前年MVP票選第三名、戰爭指數（WAR）也高居美聯前三的實績，卻因去年縮水球季表現大幅退步（OPS只有.679）使得他的市場價值大打折扣。最終只好選擇跟藍鳥簽下一年短約（不過年薪高達1800萬美金）並且接受改守二壘的安排，把全職鎮守了六年的游擊手位置留給大聯盟球齡只有兩年（75場比賽）但打擊成績十分優秀的後輩比切特（Bo Bichette）。

藍鳥二壘手塞米恩目前打擊率.276，有26支全壘打、30支二壘安打、67分打點，還有11次盜壘成功。 美聯社

從事後看來這無疑是個兩全其美的決策。首先留任游擊的比切特今年打擊依舊出色，不僅首次入選明星賽，目前累積20發全壘打也是美聯游擊手第一。更重要的是改換門庭的塞米恩完全找回兩年前的長打火力，不但打出美聯最多的30隻二壘打，現階段OPS（.872）更是領先亞土維（Jose Altuve）等明星二壘手位居全大聯盟第一。再加上塞米恩改守二壘宛如無縫接軌，目前進階守備數據UZR 4.2也高居全聯盟第二。攻守俱佳的塞米恩不僅WAR與小葛雷諾不相上下，由於守位更重要更難取代，事實上他對藍鳥的重要性可能更大，也是當前MVP的有力人選——如果不是前面有個二刀流怪物擋著的話。

進攻上有小葛雷諾、塞米恩、史布林格、比切特及外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）等好手齊聚一堂，藍鳥的單場平均得分（5.16）及OPS+（114）因此高居美聯第二，都僅次於太空人（5.40及115）。另一方面藍鳥的投手整體表現也不差，目前團隊防禦率3.83位居美聯第六，跟洋基（3.72）在伯仲之間且遠勝紅襪（4.23）。尤其他們的先發投手防禦率（3.68）目前還排名美聯第四，就連團隊防禦率（3.56）第一的光芒（先發4.07）都不是對手。而且這還是三四號先發投手馬茲（Steven Matz）、史崔普林（Ross Stripling）表現持續打擺子下，用了多達15位投手擔任先發投出的成績。

小葛雷諾本季的打擊表現進步神速，已經有他爸當年的水準。目前打擊率高達.316、全壘打34支，他平常又喜歡跟隊友耍寶，球迷愛得不得了！ 美聯社

進攻一流投手中上的藍鳥目前得失分差高達+122，不但在美聯高居第二，僅次於太空人的+151且勝過分區第一的光芒（+118），戰績比他們好的紅襪（+34）、洋基（+17）更是望塵莫及。看到這裡相信不少人要問：那為什麼藍鳥戰績還比他們差？（而且差距並不小）

除了運氣不佳當然是一大因素外——藍鳥今年一分差的比賽戰績是7勝13敗，在美聯只有金鶯比他們爛。另外他們的運氣指數-8（LUCK，勝場跟得失分差的差距）更是全大聯盟墊底——藍鳥最大的罩門就在於前面隻字未提的牛棚上。今年藍鳥救援投手總計吞下23敗，在美聯只比雙城（26敗）跟遊騎兵（23敗）少。同時防禦率（4.04）及進階防禦率（FIP，4.25）也完全不敵各自擁有鐵牛棚的同區三強光芒（3.00/3.39）、洋基（3.66/3.70）及紅襪（3.68/3.85）。

當然藍鳥高層不是沒有對症下藥，從六月底開始他們做了一連串交易換來一大批救援投手，包括馬林魚的辛伯（Adam Cimber）、釀酒人李察茲（Trevor Richards）、國民終結者漢德（Brad Hand），直到交易大限截止前一刻都還想方設法從響尾蛇弄來老終結者索瑞亞（Joakim Soria）。然而集結這麼多「臭皮匠」，以羅曼諾（Jordan Romano）為首的藍鳥牛棚依舊沒有像洋基查普曼（Aroldis Chapman）、紅襪巴恩斯（Matt Barnes）那樣強大的關門投手。儘管藍鳥不斷走馬換將、送了多達31位投手進牛棚，他們的救援成功率（61.3%）仍遠遜於紅襪（70.6%）、光芒（69.0%）及洋基（68.2%）

牛棚部份可能是藍鳥隊目前較大的問題，尤其是連終結者羅曼諾壓制能力似乎有些減弱，他們近來已補強不少好手。 美聯社

即便牛棚成了最大的不安定因素，擁有數一數二打線的藍鳥在貝瑞歐斯加入先發投手實力大增後未來仍大有可為。儘管他們長時間只能屈居分區第四，但跟眼前的洋基還有七場對戰要打，此外對金鶯剩下多達十場比賽則是他們累積勝場追趕前三強的一大本錢，絕對有機會在最後來個大翻盤。不管季後賽席位最終鹿死誰手，下個月東區四強的捉對廝殺絕對會成為一場精彩好戲。