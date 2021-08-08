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MLB／洋基再少一員大將 守護神查普曼手肘發炎成傷兵
洋基繼明星賽周爆發染疫潮後，再度遭遇傷病問題。這回是當家終結者查普曼（Aroldis Chapman）因左手肘發炎，被放進10天傷病名單當中。
據報導，查普曼在進行完核磁共振檢查後，沒有發現結構性的損傷。洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）也指出這只是小小的發炎，將他放進傷兵名單是因為他這幾天無法投球，並表示希望10天後查普曼就能夠出關。
根據大聯盟消息指出，查普曼手肘的傷勢其實在對戰馬林魚的系列賽就已經出現，而查普曼上一場出賽是美國時間周四對上水手，當時他主投1局無失分，也收下本季第23次救援成功。
查普曼今年成績不如以往理想，本季出賽43場，主投39.2局雖送出68K，有23次救援成功，拿下5勝3敗，但防禦率3.63高出生涯在洋基的2.72，並有4次救援失敗。
在查普曼因傷缺席時，洋基隊終結者人選預計是格林（Chad Green）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）與布里頓（Zack Britton）之中的一人。
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