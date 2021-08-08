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MLB／小聯盟3A張育成開轟2分砲 包辦3分打點

中央社 / 記者楊啟芳台北8日電
張育成。（美聯社）
張育成。（美聯社）

美國職棒小聯盟印地安人隊台將張育成日前從大聯盟被下放至3A層級，今天轟出一發2分砲，總計5打數敲出2支安打，包辦3分打點，仍維持不錯手感，打擊率在3成以上。

張育成在台灣時間3日從大聯盟被下放至3A，為本季第2度被下放，當時印地安人代理總教練赫爾（DeMarlo Hale）向媒體表示，張育成本季帳面成績不足以反映實力與潛能，雖然表現不如預期，仍肯定張育成的實力。

印地安人隊3A今天與皇家隊3A進行的賽事，張育成先發打第3棒、擔任二壘手，1局下及3局下都遭到三振；不過5局下三壘有人時，張育成擊出三壘方向滾地球，帶有1分打點；7局下更是轟出2分全壘打，9局下敲出二壘安打後，利用隊友的安打跑回分數。

不過最終印地安人隊3A仍以10比13落敗，總計張育成5打數敲出2支安打，包含1發全壘打，包辦3分打點、跑回2分，目前在3A的打擊率3成19，並累積3發全壘打。

張育成 印地安人

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