MLB／今日戰績表 洋基延長11局力克皇家

「公路大戰」系列賽最後一戰，道奇隊普荷斯（Albert Pujols）對前東家天使演出「甜蜜復仇」，2局下代打敲2分砲建功，終場也幫助道奇以8：2勝出，不過他說：「或許因為它（天使）是前東家所以可用『另一種方式』來看待，但我並不這樣去看。」

2021-08-09 18:33