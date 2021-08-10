MLB／今日戰績表 洋基延長11局力克皇家
MLB今日戰績表
紅人 3：9 印地安人
白襪 11：1 雙城
釀酒人 (延賽) 小熊
洋基 8：6(11局) 皇家
馬林魚 3：8 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:07 天使 vs. 藍鳥
07:05 老虎 vs. 金鶯
07:05 道奇 vs. 費城人
07:05 紅雀 vs. 海盜
07:10 運動家 vs. 印地安人
07:10 光芒 vs. 紅襪
07:10 國民 vs. 大都會
07:20 紅人 vs. 勇士
08:05 釀酒人 vs. 小熊
08:10 白襪 vs. 雙城
08:10 洛磯 vs. 太空人
08:10 洋基 vs. 皇家
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
10:07 藍鳥 vs. 天使(雙重戰)
10:10 馬林魚 vs. 教士
10:10 遊騎兵 vs. 水手
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言