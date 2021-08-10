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MLB／今日戰績表 洋基延長11局力克皇家

聯合新聞網 / 整理
洋基勒梅休11局打出超前分安打。 路透
洋基勒梅休11局打出超前分安打。 路透

MLB今日戰績表

紅人 3：9 印地安人

白襪 11：1 雙城

釀酒人 (延賽) 小熊

洋基 8：6(11局) 皇家

馬林魚 3：8 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:07 天使 vs. 藍鳥

07:05 老虎 vs. 金鶯

07:05 道奇 vs. 費城人

07:05 紅雀 vs. 海盜

07:10 運動家 vs. 印地安人

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:10 國民 vs. 大都會

07:20 紅人 vs. 勇士

08:05 釀酒人 vs. 小熊

08:10 白襪 vs. 雙城

08:10 洛磯 vs. 太空人

08:10 洋基 vs. 皇家

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

10:07 藍鳥 vs. 天使(雙重戰)

10:10 馬林魚 vs. 教士

10:10 遊騎兵 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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