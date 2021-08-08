快訊

父親節遇到農曆鬼門開 6大NG行為、5種穿著要注意

MLB／今日戰績表 洋基六局反攻氣走水手拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基擊敗土手拉出5連勝。 路透
洋基擊敗土手拉出5連勝。 路透

MLB今日戰績表

水手 4：5 洋基

白襪 4：0 小熊

紅襪 0：1(7局) 藍鳥

紅襪 ： 藍鳥（雙重戰)

大都會 3：5 費城人

遊騎兵 3：12 運動家

光芒 ： 金鶯

老虎 ： 印地安人

雙城 ： 太空人

海盜 ： 紅人

巨人 ： 釀酒人

皇家 ： 紅雀

國民 ： 勇士

馬林魚 ： 洛磯

響尾蛇 ： 海盜

天使 ： 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 大都會 vs. 費城人

01:05 水手 vs. 洋基

01:05 光芒 vs. 金鶯

01:07 紅襪 vs. 藍鳥

01:10 老虎 vs. 印地安人

01:10 海盜 vs. 紅人

01:20 國民 vs. 勇士

02:10 雙城 vs. 太空人

02:10 巨人 vs. 釀酒人

02:15 皇家 vs. 紅雀

03:10 馬林魚 vs. 洛磯

04:07 遊騎兵 vs. 運動家

04:10 天使 vs. 道奇

04:10 響尾蛇 vs. 教士

07:00 白襪 vs. 小熊

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／大谷翔平下一場登板日確定 13日正面對決小葛雷諾

天使隊日籍球星大谷翔平的下一場投球日期確定，他將在13日先發碰上藍鳥隊，這將是他旅美4年來首度對藍鳥投球，正面對決目前居...

MLB／今日戰績表 洋基六局反攻氣走水手拉出5連勝

MLB今日戰績表 水手 4：5 洋基 白襪 4：0 小熊 紅襪 0：1(7局) 藍鳥 紅襪 ： 藍鳥（雙重戰) 大都會 3：5 費城人 遊騎兵 3：12 運動家 光芒 ：

MLB／上來嚇嚇道奇 大谷翔平代打被直接請上一壘

儘管賽前已經連8場未開轟，道奇隊還是敬畏大谷翔平的砲管，今天在10局面對大谷代打，決定祭出故意保送，天使在這局攻下2分，...

MLB／小塔提斯肩脫臼恢復情況佳 歸隊日期仍未定

國聯全壘打王小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）上月30日因滑壘時造成局部肩關節脫臼進入10天傷兵名單，如今，他和教士隊教頭丁格勒（Jayce Tingler）都對他的傷勢表示樂觀。

MLB／大谷不介意去守外野 但麥登說「無此計畫」

天使今天展開與道奇隊的3連戰，由於在客場的國聯主場出賽，沒有指定打擊，正好讓8月打擊狀況陷入小低潮的大谷翔平休兵，總教練...

MLB／克蕭還無法練投 教頭期望9月看到他的歸來

道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）的歸隊時間，還要再等等，他在今天坦言復元進度因自己操之過急而有反效果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。