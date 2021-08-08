MLB／今日戰績表 洋基六局反攻氣走水手拉出5連勝
MLB今日戰績表
水手 4：5 洋基
白襪 4：0 小熊
紅襪 0：1(7局) 藍鳥
紅襪 ： 藍鳥（雙重戰)
大都會 3：5 費城人
遊騎兵 3：12 運動家
光芒 ： 金鶯
老虎 ： 印地安人
雙城 ： 太空人
海盜 ： 紅人
巨人 ： 釀酒人
皇家 ： 紅雀
國民 ： 勇士
馬林魚 ： 洛磯
響尾蛇 ： 海盜
天使 ： 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 大都會 vs. 費城人
01:05 水手 vs. 洋基
01:05 光芒 vs. 金鶯
01:07 紅襪 vs. 藍鳥
01:10 老虎 vs. 印地安人
01:10 海盜 vs. 紅人
01:20 國民 vs. 勇士
02:10 雙城 vs. 太空人
02:10 巨人 vs. 釀酒人
02:15 皇家 vs. 紅雀
03:10 馬林魚 vs. 洛磯
04:07 遊騎兵 vs. 運動家
04:10 天使 vs. 道奇
04:10 響尾蛇 vs. 教士
07:00 白襪 vs. 小熊
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