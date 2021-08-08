MLB／大谷翔平下一場登板日確定 13日正面對決小葛雷諾

天使隊日籍球星大谷翔平的下一場投球日期確定，他將在13日先發碰上藍鳥隊，這將是他旅美4年來首度對藍鳥投球，正面對決目前居全壘打榜第二位的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

明星賽後，「投手大谷」的表現壓過「打者翔平」，下半季的3場登板都是優質先發，拿下2勝0敗、防禦率0.95，本季目前為6勝1敗、防禦率2.93，總教練麥登（Joe Maddon）今天公布他的下一場登板日。

大谷將在距離前一場投球休息7天後，於13日對藍鳥挑戰本季第7勝，這也是他生涯首度對藍鳥投球。

藍鳥主砲小葛雷諾目前累積34轟，僅落後給大谷的37轟，大谷在13日的登板能否阻擋小葛雷諾向自己逼近備受矚目。

天使今天續戰道奇，大谷依然先在板凳上待命，是否有機會在代打後接替外野守備？麥登回應：「如果打到人手不夠，我會考慮，但我希望避免發生這種狀況。」