MLB／上來嚇嚇道奇 大谷翔平代打被直接請上一壘

儘管賽前已經連8場未開轟，道奇隊還是敬畏大谷翔平的砲管，今天在10局面對大谷代打，決定祭出故意保送，天使在這局攻下2分，終場以4：3險勝道奇。

天使今天展開與道奇的3連戰，由於是國聯主場沒有指定打擊，大谷並未排入先發打線，在板凳上待命代打。

兩隊打完6局以2：2平手，大谷第7局已一度準備要代打，但機會沒有出現，直到10局上突破僵局制再度啟動，伊格列西亞斯（Jose Iglesias）先以二壘打送回1分，大谷此時上場代打，直接被道奇請上一壘。

梅菲爾德（Jack Mayfield）打向二壘與外野之間，形成幸運安打，再送回1分，大谷趁梅菲爾德闖二壘形成夾殺之際挑戰盜本壘卻出局，無法替天使再追加保險分。

道奇10局下攻勢猛烈，孟西（Max Muncy）先敲安打，普荷斯（Albert Pujols）吞K後，席格（Corey Seager）以高飛犧牲打先追回1分，泰勒（Chris Taylor）續敲安打形成一、二壘有人，波拉克（AJ Pollock）的打席未能建功，讓天使以1分之差驚險帶走勝利。

大谷的前一轟已是7月29日敲出，今天唯一的打席沒得打，全壘打數只能停留在37轟，仍領先藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的34轟。