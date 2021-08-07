MLB／小塔提斯肩脫臼恢復情況佳 歸隊日期仍未定

國聯全壘打王小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）上月30日因滑壘時造成局部肩關節脫臼進入10天傷兵名單，如今，他和教士隊教頭丁格勒（Jayce Tingler）都對他的傷勢表示樂觀。

「復原的狀況比大家想像的要好，我感覺很棒。」小塔提斯說。丁格勒也對他的傷勢復原速度感到難以置信，他說：「看著他從3、4天前到現在的樣子，似乎進步很多。」

據大聯盟消息指出，小塔提斯現在已經可以透過拋球的方式進行打擊練習，「我會說他已經非常接近了，如果繼續進步，就可以上場擊球了。」丁格勒說。

儘管如此，丁格勒還沒有決定好小塔提斯的回歸日期，小塔提斯也提到他可能需要「多一點」時間從這次受傷中恢復過來，他說：「這非常痛苦，但我接受它。這是比賽的一部分，而且都會發生......我今年一定會回來。」

小塔提斯本季出賽87場繳出31轟，此外，23次盜壘成功、0.651的長打率和 OPS1.024也是國聯第一。