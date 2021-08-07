MLB／大谷不介意去守外野 但麥登說「無此計畫」

天使今天展開與道奇隊的3連戰，由於在客場的國聯主場出賽，沒有指定打擊，正好讓8月打擊狀況陷入小低潮的大谷翔平休兵，總教練麥登（Joe Maddon）也說：「我認為他需要休息。」

大谷8月打擊率只有1成05，今天賽前已連8場未開轟，昨天麥登就有意讓他輪休，但考慮到接下來是與道奇的3連戰，沒有指定打擊可調度，還是讓他再先發出賽1場。

今天與道奇之戰，天使的先發名單無意外沒有大谷，他將在板凳上待命代打，麥登表示，「我認為他需要休息，我們希望他可以維持在好的狀態。」

麥登也被問到是否有在接下來兩戰讓大谷扛起先發外野的計畫，他回應：「我確信大谷不會介意去守外野，但問題是這件事目前還不在我們的舒適圈內。」他坦言目前還不放心將大谷全場放在外野。

大谷的前一轟在7月29日產出，砲管熄火8場，目前仍以37轟領先藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的34轟，82分打點則並列第二，落後小葛雷諾的85分打點。