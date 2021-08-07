MLB／克蕭還無法練投 教頭期望9月看到他的歸來

道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）的歸隊時間，還要再等等，他在今天坦言復元進度因自己操之過急而有反效果，總教練羅伯茲（Dave Roberts）期望能在9月看到這位3屆塞揚的歸來。

克蕭在7月8日因左肘痠痛進入傷兵名單，到今天已滿1個月，他在兩周前曾進行3局模擬賽，但投球後的手肘反饋不佳，復出計畫只能先停下腳步。

「我太著急了，真的很掃興。」克蕭表示，「傷勢並不嚴重，但是需要花一點時間，這並不好玩，我一點都不享受，而且現在是關鍵時期，我真的很希望能上場。」

克蕭目前還無法練投，即便開始進牛棚，也需要時間重建可以先發出賽的手臂強度及投球量，如今時序已近8月中，面對季後賽卡位期，克蕭的歸隊日程也備受關注。

克蕭表示，兩周前的經驗，自己有些缺乏耐心，導致復建進度倒退，「我會盡可能讓自己獲得充足休息，好在9月有最大機會回到場上，為球隊投出關鍵比賽，也為10月做好準備。」