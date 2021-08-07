MLB／勞瑞亞諾藥檢未過 太空人球迷逮到機會酸他

運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）今天因藥檢未過，遭到禁賽80場，消息一出，連他本人都說震驚；出身太空人的他，曾與前東家結下樑子，現在球迷也逮到機會揶揄：「勞瑞亞諾是唯一因作弊遭到禁賽的2017年太空人球員」。

勞瑞亞諾驗出的藥物為同化性類固醇諾龍，他透過聲明稿表示，「我為了棒球付出許多努力，不可能在我摯愛的比賽中作弊，也絕不會做出傷害家族、隊友、教練名譽的事，我不希望看著我的眾多小球員們對我感到失望。」

他表示，今天得知消息時也感到很震驚，他對自己的身體狀態非常要求，對飲食有極嚴格的要求，會驗出使用禁藥，「我想可能是因為我所攝入的某些東西誤含成分」。

他強調，「我不需要任何運動增強藥物來提升我的場上表現，我的所有成就都是來自於我對比賽的努力、專注與奉獻。」

勞瑞亞諾為太空人在2014年選秀第16輪選進，在2017年球季後被交易到運動家，近年與前東家的恩怨頗深，他曾在偷暗號事件爆發後，受訪表示，「他們所有知情且參與的人都該被禁賽，我們處在同一分區，早就懷疑有這些不法勾當，這對所有被影響的人、尤其是對戰投手並不公平。」他也曾在去年8月單場挨了太空人兩顆觸身球後還被問候家長，氣到衝進敵方陣營打架。

今天勞瑞亞諾的新聞一出，不意外釣出球迷見縫插針，「勞瑞亞諾應該會很氣太空人，因為他們作弊的下場比他好。」