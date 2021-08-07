快訊

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

年紀輕就白髮？營養師揭3大元凶：想預防吃這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／勞瑞亞諾藥檢未過 太空人球迷逮到機會酸他

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）今天因藥檢未過，遭到禁賽80場。 美聯社
運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）今天因藥檢未過，遭到禁賽80場。 美聯社

運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）今天因藥檢未過，遭到禁賽80場，消息一出，連他本人都說震驚；出身太空人的他，曾與前東家結下樑子，現在球迷也逮到機會揶揄：「勞瑞亞諾是唯一因作弊遭到禁賽的2017年太空人球員」。

勞瑞亞諾驗出的藥物為同化性類固醇諾龍，他透過聲明稿表示，「我為了棒球付出許多努力，不可能在我摯愛的比賽中作弊，也絕不會做出傷害家族、隊友、教練名譽的事，我不希望看著我的眾多小球員們對我感到失望。」

他表示，今天得知消息時也感到很震驚，他對自己的身體狀態非常要求，對飲食有極嚴格的要求，會驗出使用禁藥，「我想可能是因為我所攝入的某些東西誤含成分」。

他強調，「我不需要任何運動增強藥物來提升我的場上表現，我的所有成就都是來自於我對比賽的努力、專注與奉獻。」

勞瑞亞諾為太空人在2014年選秀第16輪選進，在2017年球季後被交易到運動家，近年與前東家的恩怨頗深，他曾在偷暗號事件爆發後，受訪表示，「他們所有知情且參與的人都該被禁賽，我們處在同一分區，早就懷疑有這些不法勾當，這對所有被影響的人、尤其是對戰投手並不公平。」他也曾在去年8月單場挨了太空人兩顆觸身球後還被問候家長，氣到衝進敵方陣營打架。

今天勞瑞亞諾的新聞一出，不意外釣出球迷見縫插針，「勞瑞亞諾應該會很氣太空人，因為他們作弊的下場比他好。」

運動家 選秀

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 費城人9上大反攻逆轉勝國民

MLB／薛則轉隊首戰收拾太空人 克蕭和爆滿球迷一起致敬

MLB／今日戰績表 薛則加入道奇首秀對太空人就奪勝

MLB／道奇球迷等太空人好久了！ 垃圾桶掉進球場2次

相關新聞

MLB／克蕭還無法練投 教頭期望9月看到他的歸來

道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）的歸隊時間，還要再等等，他在今天坦言復元進度因自己操之過急而有反效果...

MLB／勞瑞亞諾藥檢未過 太空人球迷逮到機會酸他

運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）今天因藥檢未過，遭到禁賽80場，消息一出，連他本人都說震驚；出身太空...

MLB／洋基確診又+1 捕手桑契斯成近4天第3人

洋基隊再傳一起新冠肺炎病例，捕手桑契斯（Gary Sánchez）昨天開始感覺不舒服，檢測結果證實確診，已是近4天來的第...

MLB／沒讓大谷輪休結果3支0 麥登說「打者翔平」累了

天使今天以5：0擊敗遊騎兵隊，大谷翔平3打數沒有安打、有2次三振，也有2次保送，總教練麥登（Joe Maddon）也說「...

MLB／大谷投86球就退場 教頭麥登曝原因：讀他的臉

大谷翔平今天在下半季的第三場先發表現依舊優異，主投6局僅用86球，飆出6K失1分退場，奪下本季第6勝。賽後天使隊教頭麥登（Joe Maddon）稱讚子弟兵的表現，並解釋為何7局不讓他續投的原因：「看他

MLB／薛則轉隊首戰收拾太空人 克蕭和爆滿球迷一起致敬

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場對決太空人隊，新加盟的強投薛則（Max Scherzer）首次亮相，先發7局被揮出5支安打、失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。