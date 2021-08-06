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MLB／洋基確診又+1 捕手桑契斯成近4天第3人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基捕手桑契斯證實確診，已是近4天來的第3人。 路透社
洋基捕手桑契斯證實確診，已是近4天來的第3人。 路透社

洋基隊再傳一起新冠肺炎病例，捕手桑契斯（Gary Sánchez）昨天開始感覺不舒服，檢測結果證實確診，已是近4天來的第3人。

洋基本周先是王牌投手柯爾（Gerrit Cole）確診， 接著是蒙哥馬利（Jordan Montgomery） ，先發輪值已經折損兩名大將，今天桑契斯未列先發名單，總教練布恩（Aaron Boone）證實他也確診了。

布恩表示，桑契斯昨天離開洋基球場後就感覺不太舒服，今天早上症狀也未改善，他因此進行了快篩，結果顯示為陽性，稍晚的PCR核酸檢測也證實為確診。

洋基目前沒有其他球員被列密切接觸追蹤，桑契斯放進新冠傷兵名單，緊急從3A叫上捕手布蘭特利（Rob Brantly）支援。

布恩坦言，「我想我確實有點擔心，我們持續遭遇打擊，我們現在必須想盡辦法應對，也需照顧好這些球員，我們對選手的健康有責任，這事關團隊、國家。」

洋基 柯爾

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