快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／沒讓大谷輪休結果3支0 麥登說「打者翔平」累了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
總教練麥登（Joe Maddon）說「打者翔平」感覺真的是累了。 路透社
總教練麥登（Joe Maddon）說「打者翔平」感覺真的是累了。 路透社

天使今天以5：0擊敗遊騎兵隊，大谷翔平3打數沒有安打、有2次三振，也有2次保送，總教練麥登（Joe Maddon）也說「打者翔平」感覺真的是累了。

大谷8月的打擊率只有1成05，連8場未開轟已是本季最長，麥登賽後表示感覺最近大谷在打擊區上有點累，今天原本也有讓他輪休的想法，但考慮到接下來與道奇的客場3連戰，大谷只能代打出賽，且10日還有一天休兵日，仍決定排上大谷。

看到大谷此役的表現，麥登說：「他在打擊上確實需要一點休息，這與他先前的狀態是有落差。」但他也提到大谷的第5打席，將球擊成右外野飛球遭到接殺，「那次的打擊就很接近他原本的狀態，比前幾個打席好多了。」

天使在3局攻下3分，由伊頓（Adam Eaton）的陽春砲開局，暴投與高飛犧牲打助天使再添分數，伊格列西亞斯（Jose Iglesias）6局的安打追加2分打點，終場就以5：0完封對手。

天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）以6.1局、無失分好投拿下第2勝，距離前一勝取得的6月8日已相隔近兩個月。

天使

延伸閱讀

MLB／大谷投86球就退場 教頭麥登曝原因：讀他的臉

MLB／投手大谷7局好投奪第5勝 麥登愛他的球衣髒兮兮

MLB／大谷翔平不說謊 第35轟打左投早跟教頭預告過

MLB／大谷翔平吞3K 麥登遭驅逐出場要主審自省

相關新聞

MLB／沒讓大谷輪休結果3支0 麥登說「打者翔平」累了

天使今天以5：0擊敗遊騎兵隊，大谷翔平3打數沒有安打、有2次三振，也有2次保送，總教練麥登（Joe Maddon）也說「...

MLB／洋基確診又+1 捕手桑契斯成近4天第3人

洋基隊再傳一起新冠肺炎病例，捕手桑契斯（Gary Sánchez）昨天開始感覺不舒服，檢測結果證實確診，已是近4天來的第...

MLB／大谷投86球就退場 教頭麥登曝原因：讀他的臉

大谷翔平今天在下半季的第三場先發表現依舊優異，主投6局僅用86球，飆出6K失1分退場，奪下本季第6勝。賽後天使隊教頭麥登（Joe Maddon）稱讚子弟兵的表現，並解釋為何7局不讓他續投的原因：「看他

MLB／薛則轉隊首戰收拾太空人 克蕭和爆滿球迷一起致敬

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場對決太空人隊，新加盟的強投薛則（Max Scherzer）首次亮相，先發7局被揮出5支安打、失...

MLB／戰績好不容易回五成 天使強打瑞登卻因傷賽季報銷

在今日（5日）大谷翔平先發奪勝後，天使戰績正式以54勝54敗回歸五成，不料陣中三壘手瑞登（Anthony Rendon）卻無法參與接下來的反攻，據記者佛列契（Jeff Fletcher）報導，他因右臀

MLB／今日戰績表 薛則加入道奇首秀對太空人就奪勝

MLB今日戰績表 雙城 5：6 紅人 水手 3：4 光芒 海盜 2：4 釀酒人 教士 4：5 運動家 金鶯 3：10 洋基 費城人 9：5 國民 印地安人 6：8 藍鳥 紅襪 4：1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。