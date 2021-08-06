MLB／沒讓大谷輪休結果3支0 麥登說「打者翔平」累了

天使今天以5：0擊敗遊騎兵隊，大谷翔平3打數沒有安打、有2次三振，也有2次保送，總教練麥登（Joe Maddon）也說「打者翔平」感覺真的是累了。

大谷8月的打擊率只有1成05，連8場未開轟已是本季最長，麥登賽後表示感覺最近大谷在打擊區上有點累，今天原本也有讓他輪休的想法，但考慮到接下來與道奇的客場3連戰，大谷只能代打出賽，且10日還有一天休兵日，仍決定排上大谷。

看到大谷此役的表現，麥登說：「他在打擊上確實需要一點休息，這與他先前的狀態是有落差。」但他也提到大谷的第5打席，將球擊成右外野飛球遭到接殺，「那次的打擊就很接近他原本的狀態，比前幾個打席好多了。」

天使在3局攻下3分，由伊頓（Adam Eaton）的陽春砲開局，暴投與高飛犧牲打助天使再添分數，伊格列西亞斯（Jose Iglesias）6局的安打追加2分打點，終場就以5：0完封對手。

天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）以6.1局、無失分好投拿下第2勝，距離前一勝取得的6月8日已相隔近兩個月。