MLB／大谷投86球就退場 教頭麥登曝原因：讀他的臉

大谷翔平今天在下半季的第三場先發表現依舊優異，主投6局僅用86球，飆出6K失1分退場，奪下本季第6勝。賽後天使隊教頭麥登（Joe Maddon）稱讚子弟兵的表現，並解釋為何7局不讓他續投的原因：「看他的臉。」

大谷翔平今天6局投完僅用86球，天使隊總教練麥登卻不讓大谷投第7局，直接將大谷換下場休息，麥登對此回應：「看著他的臉，我當時認為這就夠了......我覺得今晚這個數字對翔平來說是正確的。」

麥登提到，大谷翔平今天並沒有展現最好的球威，但依舊表現得很棒，他說：「大谷的滑球真的很好，而且還有一些卡特球。今天他沒有投很多指叉球，在比賽後段，他也在想要的時候把球速催出來。」麥登表示，大谷翔平自己在這場比賽的感覺都很好，「所以，儘管這不是他最具宰制力的表現，但他再次展現高效率，因為他知道自己在場上做什麼。」

大谷翔平在明星賽後先發3場都投滿6局，共投19局僅失2分，送出19次三振及1次保送，收下2勝，近期先發則是5連不敗，已兩個月未嘗敗仗。