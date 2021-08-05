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MLB／薛則轉隊首戰收拾太空人 克蕭和爆滿球迷一起致敬
道奇隊今天繼續在洛杉磯主場對決太空人隊，新加盟的強投薛則（Max Scherzer）首次亮相，先發7局被揮出5支安打、失兩分，狂飆10次三振，幫助道奇7：5獲勝，爆滿球迷起立向他致敬。
薛則生涯14年首次以道奇球員身分站上投手丘，讓現場52724名球迷瘋狂不已；他雖在1局上被太空人2棒布蘭德利（Michael Brantley）轟出陽春砲，4局上再失1分，但隊友用凶猛砲火力挺，全場9支安打就有4支全壘打，包括貝茲（Mookie Betts）雙響砲，打完前3局已經攻下4分，薛則奪下本季第9勝、生涯第184勝。
他用109球完成從國民隊轉戰道奇首場任務，最後一球還有96英里，讓爆滿球迷看得相當過癮，道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）和隊友也在休息區鼓掌迎接這位「新同學」，一起加入球迷的致敬行動，道奇、太空人本季4次交手落幕，雙方各拿兩勝。
道奇昨天0：3不敵太空人，道奇球場湧進52692人觀戰，今天再破紀錄，成為大聯盟本季人氣最旺的一戰，球迷對於太空人爆發偷暗號醜聞，2017年從道奇手中偷走世界大賽冠軍十分不滿，2連戰超過10萬人進場發洩不滿，薛則強勢表現成為新英雄。
看到滿場球迷力挺，薛則形容腎上腺素飆升，他說：「上場投球有好表現，球迷起身鼓掌後要我回應，過去從未碰過這種事，實在太酷了，我永遠不會忘記。」
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