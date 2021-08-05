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MLB／戰績好不容易回五成 天使強打瑞登卻因傷賽季報銷

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）。 美聯社
天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）。 美聯社

在今日（5日）大谷翔平先發奪勝後，天使戰績正式以54勝54敗回歸五成，不料陣中三壘手瑞登（Anthony Rendon）卻無法參與接下來的反攻，據記者佛列契（Jeff Fletcher）報導，他因右臀傷勢必須動刀，剩餘賽季確定報銷。

2019年替國民隊拿下隊史第一座世界大賽冠軍的瑞登，季末與天使簽下一張7年2.45億美元天價鉅約，首年表現出色，打擊三圍.286/ .418/ .497，OPS+更高達147，防守也有準金手套水準的他該年也獲MVP票選第10殊榮，不料本季出賽數據全面下滑，打擊三圍僅剩.240/ .329/ .382，並三度進出傷兵名單。

在陣中神主牌楚奧特（Mike Trout）尚未歸隊的情況下，如今又折損一名三壘大將，天使陣中唯一看點僅剩投打二刀流的大谷翔平，即便今天奪勝後將戰績扳平為五成，距離分區龍頭太空人仍有遙不可及的11場勝差，距離外卡第二張門票也有6.5場。

太空人

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