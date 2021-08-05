MLB／戰績好不容易回五成 天使強打瑞登卻因傷賽季報銷
在今日（5日）大谷翔平先發奪勝後，天使戰績正式以54勝54敗回歸五成，不料陣中三壘手瑞登（Anthony Rendon）卻無法參與接下來的反攻，據記者佛列契（Jeff Fletcher）報導，他因右臀傷勢必須動刀，剩餘賽季確定報銷。
2019年替國民隊拿下隊史第一座世界大賽冠軍的瑞登，季末與天使簽下一張7年2.45億美元天價鉅約，首年表現出色，打擊三圍.286/ .418/ .497，OPS+更高達147，防守也有準金手套水準的他該年也獲MVP票選第10殊榮，不料本季出賽數據全面下滑，打擊三圍僅剩.240/ .329/ .382，並三度進出傷兵名單。
在陣中神主牌楚奧特（Mike Trout）尚未歸隊的情況下，如今又折損一名三壘大將，天使陣中唯一看點僅剩投打二刀流的大谷翔平，即便今天奪勝後將戰績扳平為五成，距離分區龍頭太空人仍有遙不可及的11場勝差，距離外卡第二張門票也有6.5場。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言