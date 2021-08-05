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MLB／加盟洋基前6戰都攻下打點 瑞佐成為隊史第1人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
瑞佐披上洋基球衣後，出賽6場就有3支全壘打，且成為隊史首位起步前6戰至少都有1分打點的球員。 法新社
瑞佐披上洋基球衣後，出賽6場就有3支全壘打，且成為隊史首位起步前6戰至少都有1分打點的球員。 法新社

31歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）離開待了10年的小熊隊，生涯首次轉戰美聯，在新東家洋基隊砲火凶猛，今天對金鶯隊之戰4局下揮出陽春砲，攻下全隊第1分，洋基終場10：3獲勝，也在近6戰搶下5勝。

瑞佐本季第17轟帶動洋基反撲氣勢，打完前5局追成3：3平手，7局下一口氣攻下5分奠定勝基。

這位大聯盟11年老將披上洋基球衣後，出賽6場就有3支全壘打，而且從7月31日對馬林魚之戰開始，每場都攻下1分打點，成為隊史首位起步前6戰至少都有1分打點的球員。

瑞佐目前在洋基6場比賽合計20個打數8支安打，還被保送4次，打擊率達4成。

他表示，很多小孩在成長過程，都夢想成為洋基球員，能穿上洋基球衣打出紀錄更是特別，「才剛開始，還有很多比賽要拚。」

洋基退役球星默瑟（Bobby Murcer）1977年效力小熊隊時，曾在前7戰都攻下打點，1973年遊騎兵隊史班瑟（Jim Spencer）、1974年道奇隊溫恩（Jimmy Wynn）都曾連續6場，瑞佐是大聯盟近70年第4位締造這項紀錄的球員。

洋基 小熊隊

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