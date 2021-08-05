MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

天使隊「二刀流」大谷翔平今天登板先發，在客場對決遊騎兵隊，投6局只失1分，以優質內容奪下本季第6勝，也是從6月5日擊敗水手隊起奪下5連勝，天使終場2：1獲勝。

大谷今天除了先發任務，也擔任先發第2棒，在完成投球任務退場前，3個打數未有安打，吞下1次三振，最近連續7戰未開轟，目前37支全壘打仍在大聯盟排名榜首。

天使、遊騎兵今天進行4連戰第3戰，大谷用86球完成6局任務，被揮出4支安打。飆出6次三振，前5局讓遊騎兵掛零，6局下失1分，在2：1領先時退場；天使3名後援投手各投1局，合計只被揮出兩支安打，投出4次三振，為大谷保住勝投。

大谷本季前7場先發，天使打出3勝4敗，但從6月至今，球隊在他登板的9場比賽拚出7勝；大谷最近4戰都是優質先發，合計26局只失4分，奪下3場勝投，本季戰績升至6勝1敗、防禦率2.93。

大谷今天奪下大聯盟生涯第10勝，單季6勝、5連勝紀錄都寫下個人新高，美日職棒合計52勝。