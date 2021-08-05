MLB／宇宙道奇還沒停手 再簽昔日費城四王牌漢默斯

生涯待過費城人、遊騎兵、小熊與勇士等隊的37歲老將漢默斯（Cole Hamels），日前自辦測試會欲尋求重返大聯盟機會，沒想到最後落腳處又是交易大限已經大肆補強的衛冕軍道奇。

今年的道奇隊陣容深度更甚以往，日前除了向皇家網羅先發右投達菲（Danny Duffy），再向交易市場丟下原子彈，從國民隊網羅三屆塞揚王牌薛則（Max Scherzer）與明星游擊手透納（Trea Turner），如今他們的先發投手陣容若加上目前受性暴力調查的包爾（Trevor Bauer），共榮膺8次塞揚。

漢默斯2020縮水賽季只替勇士投了1場便因傷報銷。 美聯社

然而如此瘋狂的補強還不夠，道奇再開給自由市場的老將漢默斯一紙1年100萬美元合約，每次先發都能再獲得20萬美元的激勵獎金。

漢默斯生涯累積163勝122敗，防禦率3.43，2020縮水賽季只替勇士投了1場便因傷報銷，不過2019年的他仍是個單季可以吃下27場先發登板的優秀工作馬，此外過去的實力也有目共睹，擁有15年大聯盟經驗的他曾帶領費城人於2008年拿下世界大賽冠軍，也榮膺世界大賽MVP，當年他先發的5場比賽費城人全勝，有望助道奇的衛冕之路走得更長更遠。