史上最大交易潮 誰是贏家誰是輸家？

今年大聯盟將交易大限提前至美國西岸時間7月30號下午一點鐘截止，也取消了八月底的讓渡名單交易，造就了歷史最大波交易潮。根據The Ringer網站的統計，今年在七月份的交易數量（共62筆交易）和被交易選手的勝利貢獻值（WAR，合計為58.2），都寫下自1986年以來的新高。（為何是1986年？因為從這年起，交易大限從6月15號移至7月31號）。

如果以球員數量來看，共有158位選手換隊（包括日後才要轉隊的選手，players to be named later），輕易超過2018年的前高128人。如果以大聯盟名單中的球員來計算，則為87人，也超過了2000年時的84人。而在這87人中，有10位入選今年的明星隊，這是歷史新高。有五個20轟以上的打者換東家，也是最多的一次。如果看參與的球隊數，那更有趣了，30支球隊都有做交易（對，即使連洛磯隊也有），所以，大聯盟從沒見過比今年更忙碌的七月底。

在這忙碌的交易潮中，普遍認為道奇隊是最大贏家。曾任大聯盟總經理的包溫（Jim Bowen）給了A+的最高分，他們拿到了這次租借市場上最大咖的薛則，讓他們的先發輪值一下子就變成全大聯盟最華麗，有兩個三屆塞揚獎得主壓陣，還有少主布勒掛帥，儘管包爾身陷性醜聞風波，歸期遲遲未定，但加上烏利亞斯，他們的前四號投手絕對是紙上最強。跟著薛則一起租借來的透納雖然位置和席格重疊，不過他的速度、穩定打擊輸出和超強運動能力，讓他成為道奇隊已經很猛的工具人組中最大支的羅賴把。未來有透納搭配貝茲在打線前段，加上後面源源不絕的火力，道奇隊也創造出大聯盟最強的力量/速度/彈性組合。雖然為了向國民隊挖來這兩人，道奇付出了農場中頭兩名的潛力股（排名第一的投手葛雷Josiah Gray和排名第一的野手魯易士Keibert Ruiz），不過道奇隊起碼在今年擺出了近年來最大筆的交易，讓強者恆強的叢林法則更加穩固。

其他贏家

洋基

洋基換來金手套一壘手瑞佐效益奇高，前5戰就打出.438的超高打擊率和5分打點！ 美聯社

在24小時之內，洋基隊補齊了他們近年來最大的漏洞—左打重砲。洋基球場的右外野是大聯盟最好打全壘打的地方，但今年洋基隊的打線極端右傾，在730大限前，洋基隊今年左打者所佔的團隊打席為15%，如果這數字延續一整季，將是現代棒球史上第四低（僅高於1969和1970的教士，以及1944年的紅人）。其實就在六年前，洋基隊上還有一堆左打者（像麥肯、艾斯伯瑞、葛瑞格里歐斯等）和左右開弓打者（鐵爺、貝爾川、海德利），那年的洋基創造了歷史上第二多的左打打席（4300次）和左打打席比例（68.2%）。洋基總管現金人分別從遊騎兵隊和小熊隊挖來賈羅和瑞佐，而且他還拗到遊騎兵和小熊吃下這兩人剩餘的薪水，讓洋基免付多餘的奢侈稅，更棒的是，洋基隊並沒有用掉他們農場中排名前十的頂級新秀，就補上了兩個大洞。賈羅帶著40轟的實力和金手套獎級的防守來投效，瑞佐更提供洋基急需的一壘金手套、高上壘率和冠軍經驗，就算只租半季都划算。

藍鳥

貝瑞歐斯是藍鳥最急缺的優質先發投手，雙城願意拱手將他送出讓人大感意外，轉隊後首戰就有6局無失分的表現！ 美聯社

有機會取得美聯外卡門票的藍鳥最需要補強的部份當推先發投手和勝利組牛棚，從雙城隊換來兩屆明星賽成員，年僅27歲的貝瑞歐斯，來和柳賢振組成一二號先發，解決當務之急，雖然代價很高（用了農場中兩個排名前五的潛力股，野手馬丁Austin Martin和右投手Simeon Woods Richardson），但這補上了他們最大的需求。此外他們也挖來國民隊的終結者漢德，因為他們之前的29次救援機會中，只成功了17次。

白襪

金布洛爾是生涯有371次救援成功的頂級終結者，而且也有20場的季後賽經驗。白襪牛棚雖然不錯，但也是不定時亂砸鍋，金布洛爾的加入應該能有很大的改善。 美聯社

在小熊隊的清倉拍賣中，白襪從鄰居手中搶來了有23次救援成功，在36.1局中自責分率僅僅0.49的金布洛爾，雖然動用了陣中的超級大物馬德里哥，但也組成了全大聯盟最強的守護神組合，金布洛爾和漢崔克斯合體後的使用說明書雖然還沒完全公佈，但稍早一點也從芝加哥北邊到南邊來的譚培拉，都讓原本就已經水準以上的白襪牛棚更加宇宙級。白襪隊今年正值氣勢浪頭，用all in的姿態來補充季後賽必須的牛棚深度和強度，不拿世界大賽冠軍，可能都算失敗。

巨人

巨人打線三不五時就在大調動，現在換來了強打布萊恩，應該可以開始排出穩定的打序了。 美聯社

全大聯盟戰績第一的巨人等到交易大限前的最後一刻才有動作，要來了小熊隊的布萊恩。巨人隊聰明地在壓哨時向清倉的小熊挖來最後一個大棒，而且剛好補上三壘空缺，說不定未來還有機會續約，花的代價也不算高，送走的外野手卡納瑞歐（Alexander Canario）和右投手奇利昂（Caleb Kilian）雖然都是巨人農場前二十，但不到前五名的超級大物，巨人算是錢花在刀口上的代表。

交易輸家

洛磯

洛磯原本要用強打游擊手史托瑞當做交易籌碼大撈一筆，但想不到姿態過高而乏人問津。 美聯社

手上擁有許多人爭相競標的王牌游擊手史托瑞，卻在交易市場東挑西揀，最後居然空手而歸，讓滿心期望要去有競爭力隊伍的史托利公開朝球團開炮。其實在季前洛磯隊決定送走亞瑞納多時，就應該把史托利也順勢交易，在這兩位明星選手股價正高時，去換球隊的未來。但洛磯制服組卻一定要拿到漲停板的交易才甘願，到頭來一場空，就等著季後史托瑞直接加入自由球員市場。陣中同樣較有交易價值的投手葛雷和終結者巴德也都滯留在洛磯山脈，堪稱最大輸家。

天使

天使的問題大家都知道，就是投手，但這次他們還把固定班底希尼送去洋基，讓原本就已經薄弱的先發輪值更薄如宣紙。此外天使也把牛棚的老左投華特森送去巨人，換來三個小聯盟投手。這兩筆交易天使一共換回五個小鮮肉，但沒有一個是頂級肉體，換了一堆人，沒一個是未來的大將。

老虎

處於重整期的老虎軍陣中真正讓別隊感興趣的選手還真沒幾個，只用左投手諾里斯去跟釀酒人隊換了一個評價不高的小聯盟投手歐森（Reese Olson）。這只證明一件事，老虎真的受夠了諾里斯。

皇家

在市場交易如此熱絡的情況下，皇家竟然無法把他們二壘手馬力菲德(左)給換走，實在是相當失敗。 美聯社

他們最有價值的籌碼是32歲的盜壘王馬力菲德，但總經理莫爾（Dayton Moore）卻等不到他心目中的理想報價。反之他手中另兩張牌，左投手達菲和外野手索勒分因傷痛和衰退而價值下滑，讓皇家隊只換來一個不上不下的小聯盟投手和一張PTBNL籤。在這個忙碌的七月，沒動作的爛隊，就是輸家。

順帶講一下評價最兩極的紅襪隊，ESPN的棒球作家杜利多（Bradford Doolittle）認為紅襪隊最重要的引援，應該是王牌投手賽爾從漫長的Tommy John手術復健後回歸，此外動作不算大，只有從國民大拍賣中找來史瓦伯，算有補強。但包溫卻給了紅襪隊C-的評價，因為紅襪隊今年最大的洞是一壘，他們也對瑞佐表達高度興趣，卻被死敵洋基捷足先登。紅襪總管布魯（Chaim Bloom）最糟的敗筆是他們相形下在730前原地打轉，同分區的光芒、洋基和藍鳥都有積極針對弱點補強，讓他們的分區領先地位難以買保險。