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MLB／道奇球迷等太空人好久了！ 垃圾桶掉進球場2次

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人作客道奇的比賽中，垃圾桶造型的氣球落入球場2次。 美聯社
太空人作客道奇的比賽中，垃圾桶造型的氣球落入球場2次。 美聯社

道奇球迷等待已久的時刻到了，今天（4日）是休士頓太空人自2019年被爆出作弊案件後，第一次在滿場球迷下作客道奇球場，幾名2017年季後賽的主力球員上場時便響起滿場噓聲，垃圾桶造型的氣球甚至落入球場2次，足見洛杉磯球迷積怨已久的憤怒。

2017年太空人以4勝3敗拿下當年的世界大賽冠軍，卻在2019年季末被聯盟爆出「暗號門」醜聞，讓當年在美聯冠軍賽以及世界大賽的受害者——道奇與洋基相當不滿，儘管當年的先發名單至今僅剩4人，太空人的客場之旅彷彿是在贖罪，到哪都得在滿場噓聲下逆風出賽。

今天的比賽中，在第一局與第三局各有一個垃圾桶造型的氣球落入場中，直到道奇主場廣播發出最後通牒狀況才有所改善，該場投出6.2局無失分的太空人投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）表示：「這是我近期認為最有趣的比賽，我很享受他們這樣的反應，我知道很多道奇球迷發出噓聲，但我很喜歡、很享受。」

太空人球員似乎已經產生面對噓聲的抗體，目前以65勝42敗在美聯西區稱霸，此役也以4名投手完封道奇，不但讓道奇「少主」布勒（Walker Buehler）吞下本季僅僅第二場的敗投，終場也以3：0拿下系列戰首勝。

太空人 洛杉磯 醜聞

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