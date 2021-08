MLB／超罕見捕手犯規 巨人免費送兩個壘包輸球

響尾蛇隊今天在主場Chase Field迎戰大聯盟戰績最佳的巨人隊,比賽打到2局下出現罕見狀況,巨人捕手卡沙里(Curt Casali)竟然出現「捕手犯規」,讓壘上兩名跑者推進壘包,巨人終場也以1:3落敗。

巨人先發投手奎托(Johnny Cueto)2局下先被攻下1分,在兩出局一、二壘有人時,面對響尾蛇2棒卡布雷拉(Asdrubal Cabrera),第1球投出85.6英里變速球,在本壘板前落地,卡沙里用手套擋住後,拿掉面罩蓋住球,再把球拿出來,被主審認定為犯規動作,壘上兩人推進到二、三壘。

i.e., Curt Casali using his mask to trap the baseball. pic.twitter.com/QtWAgKBO5V