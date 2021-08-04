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MLB／超罕見捕手犯規 巨人免費送兩個壘包輸球

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
巨人捕手卡沙里（Curt Casali）竟然出現罕見的「捕手犯規」。 美聯社
巨人捕手卡沙里（Curt Casali）竟然出現罕見的「捕手犯規」。 美聯社

響尾蛇隊今天在主場Chase Field迎戰大聯盟戰績最佳的巨人隊，比賽打到2局下出現罕見狀況，巨人捕手卡沙里（Curt Casali）竟然出現「捕手犯規」，讓壘上兩名跑者推進壘包，巨人終場也以1：3落敗。

巨人先發投手奎托（Johnny Cueto）2局下先被攻下1分，在兩出局一、二壘有人時，面對響尾蛇2棒卡布雷拉（Asdrubal Cabrera），第1球投出85.6英里變速球，在本壘板前落地，卡沙里用手套擋住後，拿掉面罩蓋住球，再把球拿出來，被主審認定為犯規動作，壘上兩人推進到二、三壘。

這個讓人想都想不到的舉動，對巨人造成重大傷害，卡布雷拉在1好1壞後揮出二壘打，攻下兩分打點，響尾蛇取得3：0領先；儘管卡沙里5局上轟出陽春砲，巨人終場仍以兩分之差落敗。

卡沙里用面罩蓋球被判犯規後，向主審提出訴求，巨人總教練凱普勒也進場了解狀況，但主審維持原判，這場比賽的正式紀錄也記「捕手犯規」；大聯盟前一次出現這種動作是2018年5月3日紅襪、皇家之戰，紅襪捕手瓦奎茲（Christian Vazquez）也用面罩擋球，被抓犯規還露出莫名其妙的表情。

卡沙里說：「運氣很差才會發生這種事，讓跑者推進壘包，球隊至少多掉1分。」

巨人今天輸球後，仍以67勝40敗在大聯盟排名榜首，響尾蛇34勝74敗則是最差，勝率只有3成15，落後巨人多達33.5場勝差。

巨人 響尾蛇 大聯盟

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