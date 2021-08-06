快訊

AZ混打BNT疫苗將放行！將優先開放一至三類醫護

國產疫苗將上場 陳時中：第五輪莫德納、第六輪打高端

MLB／今日戰績表 費城人9上大反攻逆轉勝國民

聯合新聞網 / 整理
費城人隊哈波。 路透
費城人隊哈波。 路透

MLB今日戰績表

大都會 2：4 馬林魚

紅襪 1：8 老虎

天使 5：0 遊騎兵

小熊 5：6 洛磯

巨人 5：4 響尾蛇

費城人 7：6 國民

水手 3：5 洋基

印地安人 0：3 藍鳥

海盜 4：7 紅人

皇家 3：2 白襪

雙城 5：3 太空人

勇士 8：4 紅雀

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 白襪 vs. 小熊

07:00 大都會 vs. 費城人

07:05 水手 vs. 洋基

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:07 紅襪 vs. 藍鳥

07:10 老虎 vs. 印地安人

07:10 海盜 vs. 紅人

07:20 國民 vs. 勇士

08:10 雙城 vs. 太空人

08:10 巨人 vs. 釀酒人

08:15 皇家 vs. 紅雀

08:40 馬林魚 vs. 洛磯

09:40 遊騎兵 vs. 運動家

10:10 天使 vs. 道奇

10:10 響尾蛇 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／沒讓大谷輪休結果3支0 麥登說「打者翔平」累了

天使今天以5：0擊敗遊騎兵隊，大谷翔平3打數沒有安打、有2次三振，也有2次保送，總教練麥登（Joe Maddon）也說「...

MLB／今日戰績表 費城人9上大反攻逆轉勝國民

MLB今日戰績表 大都會 2：4 馬林魚 紅襪 1：8 老虎 天使 5：0 遊騎兵 小熊 5：6 洛磯 巨人 5：4 響尾蛇 費城人 7：6 國民 水手 3：5 洋基 印地安人 0：

MLB／洋基確診又+1 捕手桑契斯成近4天第3人

洋基隊再傳一起新冠肺炎病例，捕手桑契斯（Gary Sánchez）昨天開始感覺不舒服，檢測結果證實確診，已是近4天來的第...

MLB／大谷投86球就退場 教頭麥登曝原因：讀他的臉

大谷翔平今天在下半季的第三場先發表現依舊優異，主投6局僅用86球，飆出6K失1分退場，奪下本季第6勝。賽後天使隊教頭麥登（Joe Maddon）稱讚子弟兵的表現，並解釋為何7局不讓他續投的原因：「看他

MLB／薛則轉隊首戰收拾太空人 克蕭和爆滿球迷一起致敬

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場對決太空人隊，新加盟的強投薛則（Max Scherzer）首次亮相，先發7局被揮出5支安打、失...

MLB／戰績好不容易回五成 天使強打瑞登卻因傷賽季報銷

在今日（5日）大谷翔平先發奪勝後，天使戰績正式以54勝54敗回歸五成，不料陣中三壘手瑞登（Anthony Rendon）卻無法參與接下來的反攻，據記者佛列契（Jeff Fletcher）報導，他因右臀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。