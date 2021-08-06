MLB／今日戰績表 費城人9上大反攻逆轉勝國民

大谷翔平今天在下半季的第三場先發表現依舊優異，主投6局僅用86球，飆出6K失1分退場，奪下本季第6勝。賽後天使隊教頭麥登（Joe Maddon）稱讚子弟兵的表現，並解釋為何7局不讓他續投的原因：「看他

2021-08-05 16:48