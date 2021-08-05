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MLB／今日戰績表 薛則加入道奇首秀對太空人就奪勝

聯合新聞網 / 整理
薛則加入道奇首秀就奪勝。 路透
薛則加入道奇首秀就奪勝。 路透

MLB今日戰績表

雙城 5：6 紅人

水手 3：4 光芒

海盜 2：4 釀酒人

教士 4：5 運動家

金鶯 3：10 洋基

費城人 9：5 國民

印地安人 6：8 藍鳥

紅襪 4：1 老虎

大都會 5：3 馬林魚

勇士 7：4 紅雀

天使 2：1 遊騎兵

皇家 9：1 白襪

小熊 3：2 洛磯

太空人 5：7 道奇

巨人 7：1 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 大都會 vs. 馬林魚

01:10 紅襪 vs. 老虎

02:05 天使 vs. 遊騎兵

03:10 小熊 vs. 洛磯

03:40 巨人 vs. 響尾蛇

04:05 費城人 vs. 國民

07:05 水手 vs. 洋基

07:07 印地安人 vs. 藍鳥

07:10 海盜 vs. 紅人

08:10 皇家 vs. 白襪

08:10 雙城 vs. 太空人

08:15 勇士 vs. 紅雀

球隊戰績表

太空人

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