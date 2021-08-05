MLB／今日戰績表 薛則加入道奇首秀對太空人就奪勝

今年大聯盟將交易大限提前至美國西岸時間7月30號下午一點鐘截止，也取消了八月底的讓渡名單交易，造就了歷史最大波交易潮。根據The Ringer網站的統計，今年在七月份的交易數量（共62筆交易）和被交易

2021-08-05 07:00