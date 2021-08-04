MLB／柯爾都還沒歸隊 洋基又傳先發投手確診
日前才因新冠肺炎確診而折損一名大將柯爾（Gerrit Cole）的洋基隊，在先發投手人手不足的情況下，今（4日）再傳出左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）也中標。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示「截至目前」有2名投手在經檢驗後呈現陽性，而柯爾與蒙哥馬利都將至少缺席10天賽事，總管凱許曼（Brian Cashman）則沮喪表示：「我們得在隔離的同時，確保他們的手臂無虞，還要遠端了解他們的自主訓練。」
洋基隊先前公布共有85%的球員接種，月初才傳出陣中強打「法官」賈吉（Aaron Judge）檢驗陽性，如今又有主力球員傳出確診，布恩重申球員是否接種取決於個人，「我認為這是正確的做法。」
28歲的蒙哥馬利本季戰績4勝5敗，防禦率3.69，是洋基先發輪值的中流砥柱。
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