MLB／一度傳出是去教士 薛則：電話打來之前都是謠言

交易大限結束前，前國民隊強投薛則（Max Scherzer）一度傳出將被交易至聖地牙哥教士，沒想到同分區的道奇在最後關頭殺出攔胡，一口氣得到他以及明星游擊手透納（Trea Turner），談到這次瘋狂的交易，薛則透露：「在你真正接到電話之前，謠言都僅止為謠言。」

大聯盟交易大限前一天，記者羅森索（Ken Rosenthal）一度在推特上爆料「國民接近與教士隊達成薛則的交易」，沒想到4個小時過去，最後拿到這名三屆塞揚強投的球隊是洛杉磯道奇，事後第一次出席道奇記者會的薛則表示自己雖然有交易否決權，但並沒有選擇想去的球隊，「我只給了一份球隊清單，告訴他們我可以接受的球隊，畢竟我只會待在那2到3個月」、「我想留在國家聯盟，然後在一個氣候溫暖的城市投球。」

到達道奇球場的薛則，第一個看到的是未來的名人堂球員「生化人」普荷斯（Albert Pujols），雙方還給了彼此一個擁抱。

談到待了七年的老東家國民隊，薛則表示：「某些東西會永遠留下，每個人在DC付出的努力就是為了拿到世界大賽冠軍、為了把那張招牌掛在球場，這是我們這些球員會永遠記得的，我很高興自己曾是其中的一部分。」