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MLB／大谷翔平連6戰未開轟 37轟仍領先小葛雷諾3轟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
天使隊日籍球星大谷翔平今天對遊騎兵之戰5打數2安打，不過連續6場比賽未開轟。 路透社
天使隊日籍球星大谷翔平今天對遊騎兵之戰5打數2安打，不過連續6場比賽未開轟。 路透社

天使隊日籍球星大谷翔平今天對遊騎兵之戰5打數2安打，連續6場比賽未開轟，天使全場揮出14支安打，以11：3獲勝，大谷本季37轟仍居大聯盟榜首，領先天使隊小葛雷諾（VladimirGuerrero）3轟。

大谷7月29日對洛磯之戰，接下來6場比賽22個打數未再開轟，只進帳1分打點，目前82分打點和紅襪隊狄佛斯（​RafaelDevers）並列大聯盟第2，落後小葛雷諾3分。

藍鳥今天在多倫多主場對印地安人隊之戰，小葛雷諾5個打數掛零，也未追加全壘打，本季全壘打仍是34支，大聯盟排名暫居第2。

南韓投手柳賢振披上藍鳥後，首度在多倫多出賽，先發7局被揮出7支安打，飆出8次三振，失兩分奪勝，藍鳥終場7：2獲勝。

柳賢振最近投出4連勝，本季戰績升至11勝5敗，勝投數在大聯盟並列第3，也追平運動家隊巴塞特（Chris Bassitt），並列美聯榜首。

大聯盟 小葛雷諾 天使

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