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MLB／卡布雷拉第498轟出爐 紅襪苦吞本季最長5連敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
老虎隊38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天對紅襪之戰2局下，轟出右外野陽春砲，本季第11轟出爐，也是生涯第498支全壘打紀錄。 路透社
老虎隊38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天對紅襪之戰2局下，轟出右外野陽春砲，本季第11轟出爐，也是生涯第498支全壘打紀錄。 路透社

老虎隊38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天對紅襪之戰2局下，轟出右外野陽春砲，本季第11轟出爐，也是生涯第498支全壘打紀錄，老虎終場4：2獲勝。

卡布雷拉2局下逮中紅襪先發投手李察茲（Garrett Richards）95英里偏高速球，打上老虎主場右外野看台，典型「卡式開轟模式」，也是7月30日對金鶯隊轟出雙響砲後，近5戰第3支全壘打。

卡布雷拉今天4打數2安打，生涯累積2944安，超越名人堂球員羅賓森（Frank Robinson），躍居大聯盟史上第36位，接下來準備迎接生涯第500轟紀錄，成為史上第28人。

李察茲先發4局失3分吞敗，戰績掉到6勝7敗，紅襪嘗到本季最長5連敗，包括從7月31日起展開客場10連戰，已經連輸4場（前3戰遭光芒隊清盤），分區排名仍是第2，落後光芒1場勝差。

紅襪 老虎

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