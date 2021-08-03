快訊

東奧桌球戰況／男團對德國 陳建安單打不敵波爾1:2落後

51.9萬人可打莫德納疫苗 8月5日上午10時開放預約接種

MLB／交易只值1美金？ 38歲老將奧斯佛鳳還巢釀酒人

聯合新聞網 / 綜合報導
2011年時期的奧斯佛（John Axford）。 歐新社
2011年時期的奧斯佛（John Axford）。 歐新社

釀酒人昨（2日）宣布，用現金交易向藍鳥隊來38歲老將右投奧斯佛（John Axford），這也是他自2018年以來第一次登上大聯盟賽場，值得一提的是，釀酒人在這交易中只花了1美金。

身為牛棚投手的奧斯佛征戰大聯盟10個賽季，其中輾轉多支球隊，今年季初他其實只擔任藍鳥隊球評，在季中代表加拿大出征奧運資格賽後再次穿起塵封已久的釘鞋，回歸後與藍鳥簽下小聯盟合約。

在藍鳥小聯盟3A體系的奧斯佛表現十分出色，出賽9場主投10.2局只被敲2支安打失1分，防禦率低到只有0.84，還拿下2次救援成功。

奧斯佛過去曾於2009年至2013年效力過釀酒人，更是隊史單季最多救援成功保持人，如今他再度披上59號戰袍，有望在38歲的現在開啟球員生涯第二春。

奧運 加拿大

相關新聞

MLB／交易只值1美金？ 38歲老將奧斯佛鳳還巢釀酒人

釀酒人昨（2日）宣布，用現金交易向藍鳥隊來38歲老將右投奧斯佛（John Axford），這也是他自2018年以來第一次登上大聯盟賽場，值得一提的是，釀酒人在這交易中只花了1美金。 身為牛棚投手

MLB／奪7月MVP同一天 大谷翔平牛棚練投傳來好消息

拿到美聯7月MVP的同一天，大谷翔平的牛棚練投也傳來好消息，他有望在周四先發登板面對遊騎兵隊。

MLB／張育成下放3A 代總教練嘆他的應有能力未展現

印地安人隊台將張育成今天接獲下放3A消息，本季第二度告別大聯盟，代理總教練海爾（DeMarlo Hale）表示，張育成的...

MLB／今日戰績表 大谷翔平吞2K天使不敵遊騎兵

MLB今日戰績表 印地安人 5：2(10局) 藍鳥 費城人 7：5 國民 金鶯 7：1 洋基 大都會 3：6 馬林魚 水手 8：2 光芒 天使 1：4 遊騎兵 海盜 2：6 釀酒人 巨

MLB／王牌投手柯爾4日不投了 洋基教頭：因為他確診

洋基隊再傳新冠肺炎確診案例，今天以1：7輸給金鶯隊賽後，總教練布恩（Aaron Boone）帶來壞消息，王牌投手柯爾（G...

MLB／送走3核心有話要說 小熊總管：感覺不出他們想留

小熊隊的冠軍世代3核心人物，全數在交易大限前被送走，小熊球迷心碎，總管霍耶爾（Jed Hoyer）今天在電台中大發牢騷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。