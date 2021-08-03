MLB／交易只值1美金？ 38歲老將奧斯佛鳳還巢釀酒人

釀酒人昨（2日）宣布，用現金交易向藍鳥隊來38歲老將右投奧斯佛（John Axford），這也是他自2018年以來第一次登上大聯盟賽場，值得一提的是，釀酒人在這交易中只花了1美金。

身為牛棚投手的奧斯佛征戰大聯盟10個賽季，其中輾轉多支球隊，今年季初他其實只擔任藍鳥隊球評，在季中代表加拿大出征奧運資格賽後再次穿起塵封已久的釘鞋，回歸後與藍鳥簽下小聯盟合約。

在藍鳥小聯盟3A體系的奧斯佛表現十分出色，出賽9場主投10.2局只被敲2支安打失1分，防禦率低到只有0.84，還拿下2次救援成功。

奧斯佛過去曾於2009年至2013年效力過釀酒人，更是隊史單季最多救援成功保持人，如今他再度披上59號戰袍，有望在38歲的現在開啟球員生涯第二春。