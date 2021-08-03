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MLB／王牌投手柯爾4日不投了 洋基教頭：因為他確診

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基王牌投手柯爾傳出確診消息！ 美聯社
洋基王牌投手柯爾傳出確診消息！ 美聯社

洋基隊再傳新冠肺炎確診案例，今天以1：7輸給金鶯隊賽後，總教練布恩（Aaron Boone）帶來壞消息，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）原訂在明天先發，「他明天不會投，因為他的新冠檢測是陽性。」

布恩表示，他是在今天打到第2局時得知消息，「目前為止，只有他一人確診。」洋基明天續戰金鶯，改由柯特斯（Nestor Cortes）代班先發。

洋基在明星賽後爆發最新一波感染，當時共有6名球員確診，包括重砲賈吉（Aaron Judge），原以為疫情已經平息，沒想到今天又爆確診案例。

柯爾前役才剛對光芒隊投5.1局失8分（責失7分），今天賽前還接受媒體視訊訪問，談到前一場出賽經歷慘痛一役後的明日備戰，也提到球季打到現在，感覺身體狀況都很好，沒想到隨後就傳出確診消息。

洋基 柯爾 金鶯

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