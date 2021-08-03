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MLB／奪7月MVP同一天 大谷翔平牛棚練投傳來好消息

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
拿到美聯7月MVP的同一天，大谷翔平的牛棚練投也傳來好消息，他有望在周四先發登板面對遊騎兵隊。 路透社
拿到美聯7月MVP的同一天，大谷翔平的牛棚練投也傳來好消息，他有望在周四先發登板面對遊騎兵隊。 路透社

拿到美聯7月MVP的同一天，大谷翔平的牛棚練投也傳來好消息，他有望在周四先發登板面對遊騎兵隊。

大谷在明星賽後的打擊表現降溫，但整個7月的數據還是很狂，以打者出賽23場，累積9轟、19分打點、16次保送，打擊率2成82、上壘率3成96、長打率6成71，投球也出賽了20局，累積防禦率1.35、17次三振，僅有1次保送。

大谷連續2個月拿下單月MVP，成為大聯盟近9年以來第一人，前一人已要追溯到2012年拿下8月、9月MVP的教士隊海德利（Chase Headley）。

大谷上周待在板凳區時，面對界外球朝自己飛來，嚇得伸出雙手抱頭，但正好被球削過右手拇指，因持續有痠痛而延後先發，今天在先發擔任第2棒、指定打擊出賽前，先進牛棚練投。

總教練麥登（Joe Maddon）隨後帶來好消息，大谷的狀態應可在對遊騎兵的系列賽就投球，不需等到下一波系列賽，「他感覺很好，會是周三（台灣時間周四）的先發人選之一。」

麥登也談到大谷在明星賽後明顯降溫的打擊狀況，他表示，「他現在可能有點熄火，有很大一部分是因為棒次上缺乏保護，我們需要找到人可以健康出賽，在他下一棒保護他，迫使投手不能閃他，現在沒有投手想投好球給他打。」

麥登強調，「每件事都環環相扣，如果我們團隊健康，找到人保護大谷，我們成績可以更好，大谷也能打得更火燙。」

牛棚 遊騎兵

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