MLB／張育成下放3A 代總教練嘆他的應有能力未展現

印地安人隊台將張育成今天接獲下放3A消息，本季第二度告別大聯盟，代理總教練海爾（DeMarlo Hale）表示，張育成的各項能力具備，今年展現出來的成績，不是他該有的水準。

張育成7月初才剛被下放，22日重返大聯盟後出賽6場，這段期間累積打擊率2成27、2分打點，本季成績則是打擊率1成85，有24支安打、2轟、16分打點。

印地安人今天從3A叫上右投摩根（Eli Morgan），擔任先發投手，對藍鳥隊演出先發6局、失2分，加上同日因奔喪放進喪假名單的布萊德利（Bobby Bradley）歸隊，印地安人為了清出2席，決定下放張育成及外野手強森（Daniel Johnson）。

總教練法蘭柯納（Terry Francona ）近日因健康問題，本季剩餘賽事不再執教，改由板凳教練海爾執掌兵符，今天也談到張育成有些令人惋惜的表現。

海爾表示，「你看他的技術、他的打擊策略、他的平衡，你能想像得到他的能力，他還有更多料，我只是覺得他今年打出的成績不是他該有的水準，他應該還有更多實力。」

印地安人今天在多倫多展開4連戰，張育成暫時仍會隨隊，等待4連戰結束後回到克里夫蘭，再向3A球隊報到。