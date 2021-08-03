MLB／今日戰績表 大谷翔平吞2K天使不敵遊騎兵

釀酒人昨（2日）宣布，用現金交易向藍鳥隊來38歲老將右投奧斯佛（John Axford），這也是他自2018年以來第一次登上大聯盟賽場，值得一提的是，釀酒人在這交易中只花了1美金。 身為牛棚投手

2021-08-03 14:47