MLB／轉投藍鳥首戰無失分 貝瑞歐斯滿意自己表現
藍鳥隊日前在交易大限以2名百大新秀換來雙城隊強投貝瑞歐斯（Jose Berrios），今天（2日）便迎來新東家初登板，他主投6局無失分，並送出7次三振拿下勝投，賽後也自評很滿意今天的表現。
貝瑞歐斯剛出道時因一手過人的「滑曲球」，被喻為是已逝強投費南德茲（Jose Fernandez）二世，身上還有一年半球隊控制權的他日前遭到戰績不佳雙城隊兜售，轉隊後的第一場先發似乎沒有出現適應上的問題，主投6局被敲5支安打無失分，另外送出1次保送與7次三振，也笑納轉隊後的首勝。
為了延攬貝瑞歐斯，藍鳥在交易大限前給出了農場的2位百大新秀：馬丁（Austin Martin）以及伍茲理查森（Simeon Woods-Richardson），卻被外界評為是筆愚蠢的投資，直言貝瑞歐斯實力不到王牌等級，而這包裹還更勝道奇於薛則（Max Scherzer）與透納（Trea Turner）交易案提出的籌碼。
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