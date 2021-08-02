MLB／回歸箭在弦上 紅襪隊塞爾有望8月中旬復出

紅襪近期苦吞4連敗，不但被同屬美聯東區的光芒橫掃，還把分區龍頭拱手讓人，先發投手的漏洞在下半季被逐漸擴大，好消息是，陣中王牌塞爾（Chris Sale）準備要回歸了，教頭柯拉（Alex Cora）也指出，塞爾的回歸日期就要來了。

柯拉表示，塞爾在復健賽的表現良好，距離回歸已是箭在弦上，大聯盟專欄也透露，塞爾的下一場復健賽日期為8月7日，這也是他第五次的復健賽，若照日期以及休息時間推估，塞爾有望在8月12日對上光芒的系列戰中復出。

距離上次大聯盟登板已經是2年前，2020年3月他進行了手肘韌帶置換手術（Tommy John手術），最近一次復健賽球速可達97英哩，幾乎已重拾全盛時期的身手。

塞爾從2012年轉任先發投手起，連續6屆入選明星賽，而他至今雖從未獲得塞揚獎，但自2012至2017年他的得票數都能維持在前六名。2017年賽季，他的三振四壞比更高達5.12，塞爾僅花了1290局就成為史上最年輕達成1500K的選手。