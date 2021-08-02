MLB／大谷翔平4打數繳白卷 生涯首度單場2次雙殺打

對比明星賽前的無雙表現，大谷翔平近期的火力稍稍熄火，今（2日）對上運動家，他不但4個打數掛蛋，更敲出了2次雙殺打，終場天使隊也以3：8輸球。

大谷翔平今仍照常以第二棒指定打擊身分出賽，面對運動家先發投手傑佛瑞斯（Daulton Jefferies），前兩個打席都敲飛球出局，5局時第三度上場，當時一壘上站著好友佛列契（David Fletcher），結果大谷僅能敲出二壘手方向的滾地球，慘遭雙殺。

8局下，前一棒的佛列契以安打站上一壘壘包，但大谷卻拿到與5局時如出一轍的劇本，將球平凡地打至二壘手方向，讓運動家再度完成一次輕鬆寫意的雙殺，而這也是他生涯首次單場敲出2次雙殺打。

儘管本場打擊熄火，累積數據上，大谷翔平本季仍有著.275/ .365/ .674的超群水準，全壘打37支仍名列前茅，加上平均水準以上的投球表現，目前仍是美聯最有價值球員的不二人選。