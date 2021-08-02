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MLB／披上洋基球衣就是神？瑞佐火力全開橫掃馬林魚
生涯11年首次穿上洋基隊球衣，31歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）火力大爆發，今天對馬林魚隊之戰又有4打數1安打的表現，8局上幫助洋基攻下追平分，終場以3：1獲勝，在客場3連戰橫掃對手。
瑞佐離開待了10個球季的小熊隊，生涯首次轉戰美聯，對馬林魚前兩戰都轟出全壘打，今天更以關鍵安打幫助新東家追平比數，帶動最後兩局攻勢，以兩分之差獲勝。
瑞佐加盟洋基前3戰合計9打數5安打，攻下3分打點、跑回5分，他說：「就是期待穿著洋基球衣出場比賽，很興奮將在紐約球迷的面前打球。」
洋基結束10場客場之旅，前兩個系列戰對紅襪、光芒只打出3勝4敗，瑞佐加盟後連贏3場，紐約郵報形容，他在短時間內已有相當不錯的人氣。
洋基明天將回紐約主場，對金鶯隊展開3連戰首戰，也是瑞佐轉隊後，紐約球迷首次迎接這門生涯245轟的重砲；瑞佐強調，休息區的能量非常高，這是對馬林魚3戰全勝的原因，已經迫不及待感受洋基球場的氣氛。
瑞佐說得客氣，洋基老將賈納（Brett Gardner）反倒認為，瑞佐才是為球隊帶來高能量的人物，他說：「很高興瑞佐是我們的隊友。」
洋基目前戰績56勝48敗，在美聯東區排名第3，落後榜首光芒7場勝差，外卡排名暫居第3，位於紅襪、運動家之後。
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