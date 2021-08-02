快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／披上洋基球衣就是神？瑞佐火力全開橫掃馬林魚

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
瑞佐加盟洋基前3戰合計9打數5安打，攻下3分打點、跑回5分。 路透
瑞佐加盟洋基前3戰合計9打數5安打，攻下3分打點、跑回5分。 路透

生涯11年首次穿上洋基隊球衣，31歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）火力大爆發，今天對馬林魚隊之戰又有4打數1安打的表現，8局上幫助洋基攻下追平分，終場以3：1獲勝，在客場3連戰橫掃對手。

瑞佐離開待了10個球季的小熊隊，生涯首次轉戰美聯，對馬林魚前兩戰都轟出全壘打，今天更以關鍵安打幫助新東家追平比數，帶動最後兩局攻勢，以兩分之差獲勝。

瑞佐加盟洋基前3戰合計9打數5安打，攻下3分打點、跑回5分，他說：「就是期待穿著洋基球衣出場比賽，很興奮將在紐約球迷的面前打球。」

洋基結束10場客場之旅，前兩個系列戰對紅襪、光芒只打出3勝4敗，瑞佐加盟後連贏3場，紐約郵報形容，他在短時間內已有相當不錯的人氣。

洋基明天將回紐約主場，對金鶯隊展開3連戰首戰，也是瑞佐轉隊後，紐約球迷首次迎接這門生涯245轟的重砲；瑞佐強調，休息區的能量非常高，這是對馬林魚3戰全勝的原因，已經迫不及待感受洋基球場的氣氛。

瑞佐說得客氣，洋基老將賈納（Brett Gardner）反倒認為，瑞佐才是為球隊帶來高能量的人物，他說：「很高興瑞佐是我們的隊友。」

洋基目前戰績56勝48敗，在美聯東區排名第3，落後榜首光芒7場勝差，外卡排名暫居第3，位於紅襪、運動家之後。

洋基 馬林魚 Anthony Rizzo

延伸閱讀

MLB／兒時偶像就是邦茲 布萊恩披巨人球衣首戰開轟

外野三高擺譜虛好看 洋基補強大動作為時已晚

MLB／冠軍班底狠心拆夥 小熊把四大主力全賣了

MLB／紅襪補進強打史瓦伯 國民清倉共送走5主力

相關新聞

MLB／大谷翔平4打數繳白卷 生涯首度單場2次雙殺打

對比明星賽前的無雙表現，大谷翔平近期的火力稍稍熄火，今（2日）對上運動家，他不但4個打數掛蛋，更敲出了2次雙殺打，終場天使隊也以3：8輸球。 大谷翔平今仍照常以第二棒指定打擊身分出賽，面對運動家

MLB／披上洋基球衣就是神？瑞佐火力全開橫掃馬林魚

生涯11年首次穿上洋基隊球衣，31歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）火力大爆發，今天對馬林魚隊之戰又有4打數1安打...

MLB／被隊友狠綁在休息區 小葛雷諾先休息不跟大谷拚了

藍鳥隊今天在主場對皇家隊進行3連戰最後一戰， 22歲重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「英雄無用...

MLB／兒時偶像就是邦茲 布萊恩披巨人球衣首戰開轟

瑞佐（Anthony Rizzo）、貝茲（Javier Baez）都在轉隊後的第1戰就開轟，晚一天披上巨人球衣的布萊恩（...

外野三高擺譜虛好看 洋基補強大動作為時已晚

上週末大聯盟各隊合力演出近年來最熱鬧的一連串交易戲碼。以塞揚名投薛則（Max Scherzer）、小熊MVP布萊恩（Kris Bryant）為首的十多位球星全數易主，轉戰正在力拼季後賽席次的強隊。反之

MLB／今日戰績表 烏力亞斯奪第13勝道奇完封響尾蛇

MLB今日戰績表 小熊 5： 6國民 費城人 15：4 海盜 皇家 1：5 藍鳥 金鶯 2：6 老虎 紅人 7：1 大都會 洋基 3：1 馬林魚 釀酒人 2：1 勇士 印地安人 1：2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。