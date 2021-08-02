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特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

MLB／被隊友狠綁在休息區 小葛雷諾先休息不跟大谷拚了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

藍鳥隊今天在主場對皇家隊進行3連戰最後一戰， 22歲重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「英雄無用武之地」，還被隊友綁在休息區，一度動彈不得，藍鳥終場5：1獲勝，3連戰橫掃皇家。

今天賽前，小葛雷諾本季全勤出賽，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）決定讓他休息一天，這也是小葛雷諾從2019年球季至今，首次獲得休兵機會。

小葛雷諾平常喜歡作弄隊友，和大家鬧成一團，這回終於輪到自己「遭殃」；藍鳥官網形容，史普林格（George Springer）和一些人共同完成很多大聯盟投手的夢想，就是把這門重砲綁起來，這是唯一阻止小葛諾開砲的辦法。

這起惡作劇成為藍鳥、皇家之戰的另類焦點，小葛雷諾被隊友用繃帶綁在休息區，但也獲得一些休息時間，蒙托亞說：「這傢伙平常總是讓隊友抓狂，不過這就是他的風格，總是很搞笑，現在可以好好休息一天，準備好明天的比賽。」

小葛雷諾今天沒有追加全壘打的機會，33轟仍在大聯盟排名第2，天使隊大谷翔平對運動家之戰4打數掛零，仍以37轟領先群雄。

小葛雷諾 藍鳥 皇家

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