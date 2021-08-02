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MLB／朗神再添新技能 穿上全套裝備牛棚蹲捕
鈴木一朗真的是「認真魔人」，目前擔任水手隊總裁特助的他，近期再添一項新技能：牛棚捕手。
大聯盟官方推特昨天分享一朗穿上深藍色全套捕手護具的照片，這位幸運的投手是25歲左投薛菲爾德（Justus Sheffield），他因左臂拉傷進入傷兵名單，昨天進牛棚練投，需要一名牛棚捕手，由具備19年大聯盟資歷、生涯3089支安打的傳奇球星幫他蹲捕。
水手教頭瑟維斯（Scott Servais）表示，「前幾場主場比賽時，我有聽說過他要去牛棚接球，還聽說他有全套裝備。」他笑說：「我確信所有裝備都是廠商幫他量身打造的，只限定他的體型、他的接球風格使用，如果不是這樣的話，我會失望。」
為了客串牛棚捕手，弄來整套配備，確實很符合一朗的「人設」。
一朗目前也時會擔任水手的打擊練習餵球投手，而他為此還有事前準備，在日本家中的院子裡打造投手丘，方便他在休賽季可以練習餵球，花了一整個冬天的練習成果，當時連瑟維斯看了都讚賞：「這餵球狀態比我們任何一位教練都好！」
至於一朗的蹲捕功力如何？瑟維斯選擇先保留，「我還沒親眼看過，當我們結束客場之旅時，我很期待到時可以親眼瞧瞧。」
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