外野三高擺譜虛好看 洋基補強大動作為時已晚

上週末大聯盟各隊合力演出近年來最熱鬧的一連串交易戲碼。以塞揚名投薛則（Max Scherzer）、小熊MVP布萊恩（Kris Bryant）為首的十多位球星全數易主，轉戰正在力拼季後賽席次的強隊。反之前幾年才剛拿過總冠軍的國民跟小熊則在最後一刻讓自家球迷真正見識到什麼叫「眼看他起朱樓，眼看他樓塌了」，攜手進入另一次的重建。

道奇在這個時機點不計成本補進薛則（右）及透納（左），顯示他們衛冕冠軍的強大企圖心。 歐新社

事後盤點這波交易熱潮的最大贏家，多數人認為無疑是獨得薛則跟明星游擊手透納（Trea Turner）兩大「奪冠老司機」的道奇。也有人看好白襪透過「同城交易」換來的小熊終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）及後援投手塔佩拉（Ryan Tepera），對分區冠軍已十拿九穩的他們來說將是奪冠的最後兩塊拼圖。但不管其他交易鬧得再大，真正動見觀瞻，一舉一動都牽動所有球迷及敵隊高層心弦的仍是「老牌帝國」洋基。套句電影台詞——沈寂四年，每每在交易大限前縮手的洋基總管凱許曼（Brian Cashman）終於又出手了——而且還下了重手。

確實，若論星度，這次洋基換來的一壘手瑞佐（Anthony Rizzo，三屆全明星）與外野手賈羅（Joey Gallo，兩屆全明星）跟道奇等隊的收穫相比也毫不遜色。前者是四屆金手套得主外加連續四年單季轟出30發以上全壘打的攻守俱佳一壘手，後者更是兩度單季40轟的重砲手。人高馬大（196公分）的賈羅不但一、三壘及三個外野位置都能守，去年還拿下金手套。由他跟賈吉（Aaron Judge，201公分）、史丹頓（Giancarlo Stanton，198公分）新組成的洋基外野身高足以挑戰NBA（據說已是史上最高外野組合），而三人聯手的全壘打火力才真令對手投手膽寒。

瑞佐從小熊被換到洋基後精神大振，兩場比賽打出4支安打，其中每場各打出一支全壘打。 美聯社

對正缺左打且進攻火力始終沒有起色的洋基打線來說，補進瑞佐跟賈羅這兩個右打好手有多大幫助，許多媒體跟作家都已有不少評述，無須在此多費筆墨。真正值得探討的是在做完這兩筆重磅交易再加上跟天使換來工作馬左投希尼（Andrew Heaney）後，洋基在接下來球季能走得多遠。你知我知獨眼龍也知，已經11年未嚐世界大賽滋味（再過幾年就將創隊史紀錄）的洋基始終秉持著「不拿冠軍便是失敗」的信念。尤其在老闆小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）「慷慨解囊」花大錢找來史丹頓跟柯爾（Gerrit Cole）兩大頂薪球員後更是如此。

然而錢也花了，凱許曼想養的新秀也養了。結果洋基這兩年非但沒有重返榮耀，反倒離冠軍越來越遠。去年還可說是跟疫情影響有關，今年表現不如人意則難有藉口。即便補進瑞佐及賈羅來了個開門紅的兩連勝，目前洋基仍落後盤據領先大半季的光芒及紅襪6.5場以上。多了這兩位「打手」，又能讓他們在剩下不到60場比賽中多贏幾場？如果我們慷慨一點，用這兩人生涯表現最佳年份的戰爭指數（WAR）去換算，頂多也不過兩到三場，距離追上紅襪跟光芒還有一大段距離。而且不要忘了，就在洋基補強的同時這兩隊也沒閒著——紅襪補了史瓦柏（Kyle Schwarber）這門砲，光芒則是更早就交易來克魯茲（Nelson Cruz）。根據進階數據網站Fangraph的最新模擬預測，交易大限後洋基拿下分區冠軍的機率確實翻兩番——不過是從機會渺茫的4.8%上升到不那麼渺茫的10.9%，另一家數據網站Baseball Prospectus則預估可達16.3%。然而這些低下的數字只會更加暴露出，目前落後分區第一勝場跟國民（7.5場）相差無幾的洋基距離分區冠軍有多麼遙遠。

光芒早早就換來穩定可靠的老將克魯茲(右)，紅襪也換進了今年大爆發的史瓦柏，這讓洋基的補強就顯得沒什麼了不起。 美聯社

當然有人會為凱許曼辯護：目前洋基打進季後賽的機率也還有一半以上（根據上述兩家網站分別是52.6%及63.5%），在外卡排行榜也只落後運動家2.5場。而且有了瑞佐跟賈羅的加入，洋基打線肯定有機會走出大半季的低潮。再加上兩大先發投手塞佛里諾（Luis Severino）跟克魯柏（Corey Kluber）可望及時回歸，洋基挺進季後賽的機會還是很大。但不要忘了：洋基老闆年年砸下兩億多美金在球員薪水上，目的可不是要看這隻豪門球隊打一場定生死的外卡賽練心臟的。洋基沒有如季前預測那樣穩穩地拿到分區冠軍就已經夠讓人火大了，如果再當「主委」加碼也不過是拿到一張外卡，總冠軍還遠在天邊，試想老闆會甘心嗎？

從事後聰明來看，洋基顯然沒有意識到時間才是他們最大的敵人。當他們六月初在主場慘遭紅襪「洗臉」，落後場次擴大到6.5場時就該有所動作，然而當時洋基卻還抱著球季方長他們會迎頭趕上的幻想。匆匆一個月過去來到七月初，他們與紅襪的差距不但沒有減少甚至還擴大到10場——但凱許曼仍選擇按兵不動，坐等這隻勝率差點跌破五成的球隊自力更生。往好的方向想，或許當時凱許曼是乖乖聽命於還在為去年虧損肉疼的老闆，不敢把資源虛擲在今年格外不爭氣的洋基上。而如今他們幡然改計，也可能只是在盡點應盡的本分，以免遭媒體跟球迷的撻伐。然而事已至此，相信手中掌握眾多資訊的凱許曼不會不知道，這一切看似大手筆的補強動作，到頭來很可能不過是碰運氣的亡羊補牢。