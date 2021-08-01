MLB／紅人延長賽輸大都會 沃托無緣追平連8戰開轟紀錄

紅人今天在延長賽後、4比5不敵大都會，更可惜的是，已連7戰開轟的紅人37歲老將沃托，此役沒有再揮出全壘打，未能追平連續8場比賽有全壘打的MLB史上最佳紀錄。

美國職棒大聯盟MLB辛辛那提紅人今天客場挑戰紐約大都會，兩隊一路鏖戰到延長賽後，大都會的德魯瑞（Brandon Drury）在10局下半揮出再見安打，率球隊後來居上，以5比4氣走紅人。

這場比賽是大都會本季第8場「一棒向對手說再見」的比賽，今天獲勝，也讓他們終止近期的2連敗。苦吞敗仗的紅人，則是終止4連勝。

今天賽前，紅人一壘手沃托（Joey Votto）已連7場比賽揮出全壘打，此役只要再開轟，就能追平隆恩（Dale Long）、馬丁利（Don Mattingly）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）共同保持、連續8場比賽有全壘打的MLB最佳紀錄。

沃托這場比賽的前3個打數沒能擊出安打，8局上半他再次上場打擊，這次他把對手一記86.8英里的變速球揮向右外野，那球直擊全壘打牆，只差幾英吋就能變成全壘打，可惜事與願違。

這場比賽大都會在3下先馳得點，但紅人4上打進3分超前，5上再添1分保險分，讓大都會5局打完以1比4落後。

但大都會的新同學，他們剛與芝加哥小熊交易得來的巴艾茲（Javier Baez），在6下揮出兩分砲，讓他們以3比4追到只剩1分差距。

9局下半，中斷生涯最高連16場比賽有安打的麥尼爾（Jeff McNeil）獲保送，代跑的古洛梅（LuisGuillorme）趁對方暴投站上二壘，但巴艾茲、麥坎（James McCann）接連遭到三振，所幸史密斯（DominicSmith）在兩出局後揮出中外野方向安打，打回大都會的追平分，也讓比賽進到延長。