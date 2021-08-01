MLB／又傷肩膀 塔提斯進入10天傷兵名單

教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨（31日）出賽不慎滑壘拉傷左肩退場，今日球團也正式將它放入10天傷兵名單。

肩傷是塔提斯的心頭大患之一，從熱身賽開始，他本人就曾透露，自己一直帶著肩膀的舊傷打球，4月初就因揮棒惡化成輕微脫臼，6月中的一次傷退也是因為肩膀傷勢，這讓本季好不容易繳出生涯最佳成績的他蒙上一層陰影。

教士近年補強，希望透過成功收穫的新秀以及交易得來的主力打造屬於自己的王朝，不料本季巨人異軍突起，獨佔國聯西區龍頭，交易大限前原欲補進國民塞揚投手薛則（Max Scherzer）的教士，最後一刻又被同區的道奇攔胡，而今又傷了陣中超新星塔提斯，奪冠之路可說是佈滿荊棘。